Video paylaşım platformu YouTube’un en çok aboneye sahip kanalı PewDiePie, Hindistan merkezli bir müzik kanalı olan T-Series ile abone savaşına girdi. Bu savaşa, bir başka ünlü YouTuber’dan Super Bowl etkinlikleri sırasında destek geldi. Halihazırda yaklaşık 84 milyona abonesi bulunan PewDiePie için abone toplama çalışmaları sürüyor.

Hindistan, kalabalık nüfusunun avantajını YouTube gibi platformlarda da kullanıyor. Ülkede yayın yapan kanallar, YouTube’un merkezi olan ABD’deki kanallardan daha çok izleniyor, daha çok abone topluyor. Geçtiğimiz haftalarda PewDiePie ismiyle tanıdığımız Felix Kjellberg’in kanalı, Hintli T-Series isimli kanal tarafından geride bırakılmıştı.

Hint müziği klipleri yayınlanan T-Series kanalının abone sayısı PewDiePie’ın abone sayısını geride bırakınca, bu durum Felix’in hayranlarını öfkelendirmişti. Medya ile arası açık olan yayıncı için sosyal medyada kampanya başlatan hayranlar, Felix’in kanalına daha çok abone toplamak için #Sub2PewDiePie etiketiyle harekete geçmişlerdi.

14 milyon abonesi bulunan bir başka tanınmış yayıncı Jimmy Donaldson (MrBeast), bu kampayaya ilginç bir şekilde destek verdi. Geleneksel medyanın en büyük olaylarından birisi olan ABD’deki Super Bowl etkinliklerine arkadaşlarıyla giden Donaldson, giydikleri tişörtlerle TV’lerde boy göstermeye başladı:

Tişörtlerin üzerinde “Sub-2-Pew-Die-Pie” yazısı bulunuyordu. Satın aldıkları koltukların yeri ise bu kampanya için çok uygundu. Zira hemen hemen her tekrar görüntüsünde, her yakın çekimde, PewDiePie’a abone olun yazısı net şekilde televizyonlara aktarılmış oldu. Böylece Donaldson ve arkadaşları, bir yeni medya devi için geleneksel medyayı dize getirdiler. Ayrıca pazarlama literatürüne “gerilla marketing” olarak giren bir kavramını profesyonelce kullandılar.

Sonuç olarak PewDiePie’ın abone sayısı T-Series kanalını yeniden geride bıraktı. Felix’in her an 84 milyon abone barajına ulaşması muhtemel.