Forbes dergisi tarafından yayınlanan listeye göre 2018 yılında YouTube'dan en fazla gelir elde eden kanal, Ryan'ın Oyuncak İncelemeleri adlı kanal oldu.

Birleşik Devletler merkezli uluslararası İşte dünyası konulu dergi Forbes, yıllık bazda 2018’de YouTube’dan en fazla gelir elde eden kanalları listeledi. Listenin zirvesinde Ryan isimli 8 yaşında bir çocuk tarafından yönetilen Ryan ToysReview isimli kanalın olması herkesi fazlasıyla şaşırtmış durumda.

8 yaşındaki Ryan, her gün video yüklediği kanalında çeşitli oyuncular hakkındaki deneyimlerini paylaşıyor. İzlenme oranları her geçen gün artan Ryan, son bir yılda gelirini neredeyse ikiye katladı ve 2018 yılında 22 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Üstelik bu gelirin 21 milyon doları videolar öncesinde görüntülenen YouTube reklamlarından oldu.

Amerikan NBC televizyon kanalı, YouTube’un küçük starı ile bir röportaj gerçekleştirdi ve başarısının sırrını sordu. Ryan, neden bu kadar çok izlendiği ile ilgili soruya ‘Çünkü eğlenceliyim ve komiğim’ şeklinde yanıt verdi. 17 milyonun üzerinde abonesi bulunan Ryan’ın 26 milyardan fazla izlenmesi bulunuyor.

YouTube gelir listesinde zirveye oturan Ryan, çocuklar arasında bir marka haline gelmiş durumda. Öyle ki; Amerikan perakende alışveriş devi Walmart, Ryan's World adlı özel bir kıyafet ve oyuncak serisi satışa sunmuş durumda. Ryan’ın ününden daha fazla yararlanmak isteyen ailenin bir de ‘Ryan's Family Review’ adlı kanalı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl YouTube’un en çok kazananları listesinde zirvede olan Daniel Middleton, keskin bir düşüş yaşayarak 4. sıraya oturmuş durumda. İntihar ormanı skandalının ardından YouTube ile bağı kopan Logan Paul ise 10. sırada bulunuyor. Logan’ın kardeşi Jake Paul ise ‘daha az’ ünlü olmasına rağmen listenin ikinci sırasında yer alıyor.