YouTube'un mobil telefonlarımızda her gün kullandığımız resim içinde resim özelliği, sonunda masaüstüne de geliyor.

Google, 2018’in başlarında YouTube’un masaüstü sürümü için resim içinde resim (Picture in Picture) özelliğini test etmeye başlamıştı. Bu sayede kullanıcılar, videolarını sağ alt köşede küçük şekilde izlemeye devam ederken YouTube’un ana sayfasında dolaşabiliyor, başka videolara bakabiliyorlardı. Şimdiyse özellik, resmi olarak bazı kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Gezinme çubuğundaki yeni "Miniplayer’ı Etkinleştir" düğmesini tıklayarak etkinleştirilebilen bu özellik, kullanıcılara videolarını izlemeye devam ederken YouTube’da gezinebilmelerini sağlıyor. Bu “havada uçan pencere” ayrıca video kontrol özelliklerine de sahip. Buradan videoyu durdurup başlatabilir, geri sarabilir ve bir sonraki videoya geçebilirsiniz.

Her ne kadar geçtiğimiz günlerde resim içinde resim özelliğinin paralı YouTube Red’e özel olup olmayacağı tartışma konuyu olduysa da bu dağıtımla beraber olmadığı kesinleşti. YouTube, özelliğin global olarak ne zaman sunulacağı konusundaysa herhangi bir açıklama yapmadı. Belki de bu durum, sene başında yapılan deneme sürümünün daha büyük ölçekli bir tekrarıdır. Ancak biz öyle olmadığını düşünürken, özelliğin herkese geleceğini umuyoruz.