YouTube'un her sene paylaşmayı alışkanlık haline getirdiği Rewind videosu, bu sene için de yayınlandı. 100'den fazla kişinin oynadığı videoda bulunan herkesi sizler için tek tek; YouTube kullanıcı isimlerinden içerik türüne kadar derledik. Listemize geçmeden önce hemen videoyu izleyebilir, sonrasında listemize dönebilirsiniz...
1. Will Smith - Aktör ve Repçi
2. Marques Brownlee - Teknoloji İnceleme
3. ItsFunneh - Oyun Videoları
4. Tyler "Ninja" Blevins - Profesyonel Oyuncu
5. GamingWithKev - Komedi ve Oyun Videoları
6. Luzu - Komedi ve Oyun Videoları
7. Nick Eh 30 - Fortnite Yayıncısı
8. Jubilee Media - Sosyal Deney Videoları1
9. Lanchlan - Fortnite ve Oyun Videoları
10. robleisIUTU - Komedi ve Oyun Videoları
11. Sofia Castro - Komedi Videoları
12. Liza Koshy - Komedi Videoları
13. Wengie - Yaşam Tecrübeleri ve Kolaylıkları
14. Bie The Ska - Müzik ve Komedi Videoları
15. Dotty TV - Komedi Videoları
16. sWooZie - Animasyon Komedi Videoları
17 ve 18. Merrel Twins - Komedi ve Müzik Videoları
19. Casey Neistat - Vlog ve Teknoloji Videoları
20 ve 21. JukiLop - Komedi Videoları
22. Dagi Bee - Müzik, Komedi ve Makyaj Videoları
23. Michael Dapaah - Komedi ve Müzik Videoları
24. Kelly MissesVlog - Makyaj ve Komedi Videoları
25. EnjoyPhoenix - Güzellik Videoları
26. TheKateClapp - Komedi Videoları
27. BongoCat - Animasyon Komedi Videoları
28 ve 29. AsapSCIENCE - Bilim Videoları
30. Safiya Nygaard - Yaşam Kolaylıkları ve Güzellik Videoları
31. MsYeah - Yemek Videoları
32 ve 33. Berhug - Komedi Videoları
34 ve 35. KayKai Salaider - Komedi Videoları
36. Gongdaesang - Komedi Videoları
37. Molly Burke - Vlogger
38. Rosanna Pansino - Yemek Videoları
39, 40, 41 ve 42. The Try Guys - Komedi Videoları
43. Pautips - Güzellik ve Yaşam Videoları
44. Marshmello - Yapımcı ve DJ
45, 46 ve 47. Yes Theory - Komedi Videoları
48. Mason Ramsey - Walmart Yodeling Kid Videosu ile Ünlü Olan Çocuk
49. Adam Rippon - Profesyonel Buz Patencisi
50. Collins Key - Komedi Videoları
51. TheOdd1sOut - Animasyon Komedi Videoları
52. Lucas the Spider - Animasyon Videoları
53. Whindersson Nunes - Komedi Videoları
54, 55 ve 56. Los Polinesios - Komedi Videoları
57. illymation - Animasyon Hikaye Videoları
58. Tabbes - Animasyon Komedi Videoları
59. Muro Pequeno - Vlogger
60. AuthenticGames - Minecraft ve Oyun Videoları
61 ve 62. Diva Depressão - Moda ve Komedi Videoları
63. Domics - Animasyon Hikaye Videoları
64. Life Noggin - Animasyon Videoları
65. Trevor Noah - Komedyen ve "The Daily Show" Sunucusu
66. EroldStory - Hikaye Animasyon Videoları
67. John Oliver - Komedyen ve "Last Week Tonight" Sunucusu
68. Lilly Singh - Komedi Videoları
69. Markiplier - Oyun Videoları
70, 71, 72 ve 73. Krystal Yam ve Ailesi - Komedi Videoları
74. Furious Jumper - Oyun ve Komedi Videoları
75. Caspar - Vlogger
76. Gabbie Hanna - Müzik ve Komedi Videoları
77. Sam Tsui - Vlog ve Müzik Videoları
78. Trixie Mattel - Şarkı Yazarı ve Komedyen
79. Katya Zamolodchikova - Aktör ve Komedyen
80. SHALOM BLAC - Moda, Makyaj ve Vlog Videoları
81. Technical Guruji - Teknoloji İnceleme
82 ve 83. SkinnyIndonesian24 - Komedi Videoları
84. LaurDIY - Kendin Yap Videoları
85. Alisha Marie - Güzellik, Komedi ve Kendin Yap Videoları
86. MissRemiAshten - Yemek ve Kendin Yap Videoları
87 ve 88. Jordindian - Komedi Videoları
89. Nikkie Tutorials - Makyaj ve Güzellik Videoları
90. Me Poupe! - Komedi Videoları
91. Bilingirl Chika - Vlog Videoları
92 ve 93. Manual do Mundo - Vlog ve Bilimsel Videolar
94. julioprofe - Bilimsel Matematik Videoları
95. Noor Stars - Komedi Videoları
96 - Ami Rodriguez - Müzik ve Komedi Videoları
97. Luisito Comunica - Vlog Videoları
98 ve 99. GEN HALILINTAR - Vlog ve Müzik Videoları
100. mmoshaya - Komedi Videoları
101 . Simone Giertz - Bilim ve Robot Videoları
102. Elle Mills - Vlogger
103. Rudy Mancuso - Komedi ve Müzik Videoları
104. Lele Pons - Komedi ve Müzik Videoları
105. Anwar Jibawi - Komedi Videoları
106. Hannah Stocking - Komedi Videoları
107. cherrygumms - Oyun Videoları
108. Desimpedidos - Futbol ve Komedi Videoları
109. CajuTV - Oyun Videoları
110. LA LATA - Vlog ve İnceleme Videoları
111. 10ocupados - Komedi Videoları
112. Emma Chamberlain - Komedi Videoları
113. James Charles - Makyaj Videoları
114. Dolan Twins - Komedi Videoları
115. Bokyem TV - Komedi Videoları
116. Tiên Zombie v4 - Oyun ve Komedi Videoları
117, 118 ve 119. How Ridiculous - Deney ve Fizik Videoları
120. SamHarveyUK - Vlog ve Müzik Videoları
121. Lyna - Oyun ve Komedi Videoları
122. gymvirtual - Egzersiz Videoları
123. Enes Batur - Komedi ve Müzik Videoları
124. Yammy - Oyun Videoları
125. FavijTV - Oyun ve Komedi Videoları
126. Pozzi - Oyun Videoları
127. BB Ki Vines - Komedi Videoları
128. HikakinTV - Vlog ve Komedi Videoları
129. FAP TV - Eğlenceli Aksiyon Videoları
130 ve 131. Pinkfong ve Baby Shark - Çocuklar için Hayvan Şarkıları
132, 133, 134 ve 135. Fischer's - Macera ve Yaşam Videoları
136. Primitive Technology - Endüstriyel Kendin Yap Videoları