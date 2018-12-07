YouTube'un rutinlerinden biri olan Rewind videosunun bu sene yayınlanan videosunda bulunan herkesi sizler için tek tek derledik.

YouTube'un her sene paylaşmayı alışkanlık haline getirdiği Rewind videosu, bu sene için de yayınlandı. 100'den fazla kişinin oynadığı videoda bulunan herkesi sizler için tek tek; YouTube kullanıcı isimlerinden içerik türüne kadar derledik. Listemize geçmeden önce hemen videoyu izleyebilir, sonrasında listemize dönebilirsiniz... 1. Will Smith - Aktör ve Repçi 2. Marques Brownlee - Teknoloji İnceleme 3. ItsFunneh - Oyun Videoları 4. Tyler "Ninja" Blevins - Profesyonel Oyuncu 5. GamingWithKev - Komedi ve Oyun Videoları 6. Luzu - Komedi ve Oyun Videoları 7. Nick Eh 30 - Fortnite Yayıncısı 8. Jubilee Media - Sosyal Deney Videoları1 9. Lanchlan - Fortnite ve Oyun Videoları 10. robleisIUTU - Komedi ve Oyun Videoları 11. Sofia Castro - Komedi Videoları 12. Liza Koshy - Komedi Videoları 13. Wengie - Yaşam Tecrübeleri ve Kolaylıkları 14. Bie The Ska - Müzik ve Komedi Videoları 15. Dotty TV - Komedi Videoları 16. sWooZie - Animasyon Komedi Videoları 17 ve 18. Merrel Twins - Komedi ve Müzik Videoları 19. Casey Neistat - Vlog ve Teknoloji Videoları 20 ve 21. JukiLop - Komedi Videoları 22. Dagi Bee - Müzik, Komedi ve Makyaj Videoları 23. Michael Dapaah - Komedi ve Müzik Videoları 24. Kelly MissesVlog - Makyaj ve Komedi Videoları 25. EnjoyPhoenix - Güzellik Videoları 26. TheKateClapp - Komedi Videoları 27. BongoCat - Animasyon Komedi Videoları 28 ve 29. AsapSCIENCE - Bilim Videoları 30. Safiya Nygaard - Yaşam Kolaylıkları ve Güzellik Videoları 31. MsYeah - Yemek Videoları 32 ve 33. Berhug - Komedi Videoları 34 ve 35. KayKai Salaider - Komedi Videoları 36. Gongdaesang - Komedi Videoları 37. Molly Burke - Vlogger 38. Rosanna Pansino - Yemek Videoları 39, 40, 41 ve 42. The Try Guys - Komedi Videoları 43. Pautips - Güzellik ve Yaşam Videoları 44. Marshmello - Yapımcı ve DJ 45, 46 ve 47. Yes Theory - Komedi Videoları 48. Mason Ramsey - Walmart Yodeling Kid Videosu ile Ünlü Olan Çocuk 49. Adam Rippon - Profesyonel Buz Patencisi 50. Collins Key - Komedi Videoları 51. TheOdd1sOut - Animasyon Komedi Videoları 52. Lucas the Spider - Animasyon Videoları 53. Whindersson Nunes - Komedi Videoları 54, 55 ve 56. Los Polinesios - Komedi Videoları 57. illymation - Animasyon Hikaye Videoları 58. Tabbes - Animasyon Komedi Videoları 59. Muro Pequeno - Vlogger 60. AuthenticGames - Minecraft ve Oyun Videoları 61 ve 62. Diva Depressão - Moda ve Komedi Videoları 63. Domics - Animasyon Hikaye Videoları 64. Life Noggin - Animasyon Videoları 65. Trevor Noah - Komedyen ve "The Daily Show" Sunucusu 66. EroldStory - Hikaye Animasyon Videoları 67. John Oliver - Komedyen ve "Last Week Tonight" Sunucusu 68. Lilly Singh - Komedi Videoları 69. Markiplier - Oyun Videoları 70, 71, 72 ve 73. Krystal Yam ve Ailesi - Komedi Videoları 74. Furious Jumper - Oyun ve Komedi Videoları 75. Caspar - Vlogger 76. Gabbie Hanna - Müzik ve Komedi Videoları 77. Sam Tsui - Vlog ve Müzik Videoları 78. Trixie Mattel - Şarkı Yazarı ve Komedyen 79. Katya Zamolodchikova - Aktör ve Komedyen 80. SHALOM BLAC - Moda, Makyaj ve Vlog Videoları 81. Technical Guruji - Teknoloji İnceleme 82 ve 83. SkinnyIndonesian24 - Komedi Videoları 84. LaurDIY - Kendin Yap Videoları 85. Alisha Marie - Güzellik, Komedi ve Kendin Yap Videoları 86. MissRemiAshten - Yemek ve Kendin Yap Videoları 87 ve 88. Jordindian - Komedi Videoları 89. Nikkie Tutorials - Makyaj ve Güzellik Videoları 90. Me Poupe! - Komedi Videoları 91. Bilingirl Chika - Vlog Videoları 92 ve 93. Manual do Mundo - Vlog ve Bilimsel Videolar 94. julioprofe - Bilimsel Matematik Videoları 95. Noor Stars - Komedi Videoları 96 - Ami Rodriguez - Müzik ve Komedi Videoları 97. Luisito Comunica - Vlog Videoları 98 ve 99. GEN HALILINTAR - Vlog ve Müzik Videoları 100. mmoshaya - Komedi Videoları 101 . Simone Giertz - Bilim ve Robot Videoları 102. Elle Mills - Vlogger 103. Rudy Mancuso - Komedi ve Müzik Videoları 104. Lele Pons - Komedi ve Müzik Videoları 105. Anwar Jibawi - Komedi Videoları 106. Hannah Stocking - Komedi Videoları 107. cherrygumms - Oyun Videoları 108. Desimpedidos - Futbol ve Komedi Videoları 109. CajuTV - Oyun Videoları 110. LA LATA - Vlog ve İnceleme Videoları 111. 10ocupados - Komedi Videoları 112. Emma Chamberlain - Komedi Videoları 113. James Charles - Makyaj Videoları 114. Dolan Twins - Komedi Videoları 115. Bokyem TV - Komedi Videoları 116. Tiên Zombie v4 - Oyun ve Komedi Videoları 117, 118 ve 119. How Ridiculous - Deney ve Fizik Videoları 120. SamHarveyUK - Vlog ve Müzik Videoları 121. Lyna - Oyun ve Komedi Videoları 122. gymvirtual - Egzersiz Videoları 123. Enes Batur - Komedi ve Müzik Videoları 124. Yammy - Oyun Videoları 125. FavijTV - Oyun ve Komedi Videoları 126. Pozzi - Oyun Videoları 127. BB Ki Vines - Komedi Videoları 128. HikakinTV - Vlog ve Komedi Videoları 129. FAP TV - Eğlenceli Aksiyon Videoları 130 ve 131. Pinkfong ve Baby Shark - Çocuklar için Hayvan Şarkıları 132, 133, 134 ve 135. Fischer's - Macera ve Yaşam Videoları 136. Primitive Technology - Endüstriyel Kendin Yap Videoları

Kaynak : https://www.businessinsider.com/youtube-rewind-video-2018-every-celebrity-spotted-2018-12?utm_source=feedly&%3Butm_medium=referral

 17 4 2 2 1