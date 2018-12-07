YouTube'un Rewind 2018 Videosunda Hangi Oyuncu ve YouTuber'lar Yer Aldı?

5 dk okuma süresi
17
4
2
2
1
YouTube'un rutinlerinden biri olan Rewind videosunun bu sene yayınlanan videosunda bulunan herkesi sizler için tek tek derledik.

YouTube'un her sene paylaşmayı alışkanlık haline getirdiği Rewind videosu, bu sene için de yayınlandı. 100'den fazla kişinin oynadığı videoda bulunan herkesi sizler için tek tek; YouTube kullanıcı isimlerinden içerik türüne kadar derledik. Listemize geçmeden önce hemen videoyu izleyebilir, sonrasında listemize dönebilirsiniz...

1. Will Smith - Aktör ve Repçi

2. Marques Brownlee - Teknoloji İnceleme

3. ItsFunneh - Oyun Videoları

4. Tyler "Ninja" Blevins - Profesyonel Oyuncu

5. GamingWithKev - Komedi ve Oyun Videoları

6. Luzu - Komedi ve Oyun Videoları

7. Nick Eh 30 - Fortnite Yayıncısı

8. Jubilee Media - Sosyal Deney Videoları1

9. Lanchlan - Fortnite ve Oyun Videoları

10. robleisIUTU - Komedi ve Oyun Videoları

11. Sofia Castro - Komedi Videoları

12. Liza Koshy - Komedi Videoları

13. Wengie - Yaşam Tecrübeleri ve Kolaylıkları

14. Bie The Ska - Müzik ve Komedi Videoları

15. Dotty TV - Komedi Videoları

16. sWooZie - Animasyon Komedi Videoları

17 ve 18. Merrel Twins - Komedi ve Müzik Videoları

19. Casey Neistat - Vlog ve Teknoloji Videoları

20 ve 21. JukiLop - Komedi Videoları

22. Dagi Bee - Müzik, Komedi ve Makyaj Videoları

23. Michael Dapaah - Komedi ve Müzik Videoları

24. Kelly MissesVlog - Makyaj ve Komedi Videoları

25. EnjoyPhoenix - Güzellik Videoları

26. TheKateClapp - Komedi Videoları

27. BongoCat - Animasyon Komedi Videoları

28 ve 29. AsapSCIENCE - Bilim Videoları

30. Safiya Nygaard - Yaşam Kolaylıkları ve Güzellik Videoları

31. MsYeah - Yemek Videoları

32 ve 33. Berhug - Komedi Videoları

34 ve 35. KayKai Salaider - Komedi Videoları

36. Gongdaesang - Komedi Videoları

37. Molly Burke - Vlogger

38. Rosanna Pansino - Yemek Videoları

39, 40, 41 ve 42. The Try Guys - Komedi Videoları

43. Pautips - Güzellik ve Yaşam Videoları

44. Marshmello - Yapımcı ve DJ

45, 46 ve 47. Yes Theory - Komedi Videoları

48. Mason Ramsey - Walmart Yodeling Kid Videosu ile Ünlü Olan Çocuk

49. Adam Rippon - Profesyonel Buz Patencisi

50. Collins Key - Komedi Videoları

51. TheOdd1sOut - Animasyon Komedi Videoları

52. Lucas the Spider - Animasyon Videoları

53. Whindersson Nunes - Komedi Videoları

54, 55 ve 56. Los Polinesios - Komedi Videoları

57. illymation - Animasyon Hikaye Videoları

58. Tabbes - Animasyon Komedi Videoları

59. Muro Pequeno - Vlogger

60. AuthenticGames - Minecraft ve Oyun Videoları

61 ve 62. Diva Depressão - Moda ve Komedi Videoları

63. Domics - Animasyon Hikaye Videoları

64. Life Noggin - Animasyon Videoları

65. Trevor Noah - Komedyen ve "The Daily Show" Sunucusu

66. EroldStory - Hikaye Animasyon Videoları

67. John Oliver - Komedyen ve "Last Week Tonight" Sunucusu

68. Lilly Singh - Komedi Videoları

69. Markiplier - Oyun Videoları

70, 71, 72 ve 73. Krystal Yam ve Ailesi - Komedi Videoları

74. Furious Jumper - Oyun ve Komedi Videoları

75. Caspar - Vlogger

76. Gabbie Hanna - Müzik ve Komedi Videoları

77. Sam Tsui - Vlog ve Müzik Videoları

78. Trixie Mattel - Şarkı Yazarı ve Komedyen

79. Katya Zamolodchikova - Aktör ve Komedyen

80. SHALOM BLAC - Moda, Makyaj ve Vlog Videoları

81. Technical Guruji - Teknoloji İnceleme

82 ve 83. SkinnyIndonesian24 - Komedi Videoları

84. LaurDIY - Kendin Yap Videoları

85. Alisha Marie - Güzellik, Komedi ve Kendin Yap Videoları

86. MissRemiAshten - Yemek ve Kendin Yap Videoları

87 ve 88. Jordindian - Komedi Videoları

89. Nikkie Tutorials - Makyaj ve Güzellik Videoları

90. Me Poupe! - Komedi Videoları

91. Bilingirl Chika - Vlog Videoları

92 ve 93. Manual do Mundo - Vlog ve Bilimsel Videolar

94. julioprofe - Bilimsel Matematik Videoları

95. Noor Stars - Komedi Videoları

96 - Ami Rodriguez - Müzik ve Komedi Videoları

97. Luisito Comunica - Vlog Videoları

98 ve 99. GEN HALILINTAR - Vlog ve Müzik Videoları

100. mmoshaya - Komedi Videoları

101 . Simone Giertz - Bilim ve Robot Videoları

102. Elle Mills - Vlogger

103. Rudy Mancuso - Komedi ve Müzik Videoları

104. Lele Pons - Komedi ve Müzik Videoları

105. Anwar Jibawi - Komedi Videoları

106. Hannah Stocking - Komedi Videoları

107. cherrygumms - Oyun Videoları

108. Desimpedidos - Futbol ve Komedi Videoları

109. CajuTV - Oyun Videoları

110. LA LATA - Vlog ve İnceleme Videoları

111. 10ocupados - Komedi Videoları

112. Emma Chamberlain - Komedi Videoları

113. James Charles - Makyaj Videoları

114. Dolan Twins - Komedi Videoları

115. Bokyem TV - Komedi Videoları

116. Tiên Zombie v4 - Oyun ve Komedi Videoları

117, 118 ve 119. How Ridiculous - Deney ve Fizik Videoları

120. SamHarveyUK - Vlog ve Müzik Videoları

121. Lyna - Oyun ve Komedi Videoları

122. gymvirtual - Egzersiz Videoları

123. Enes Batur - Komedi ve Müzik Videoları

124. Yammy - Oyun Videoları

125. FavijTV - Oyun ve Komedi Videoları

126. Pozzi - Oyun Videoları

127. BB Ki Vines - Komedi Videoları

128. HikakinTV - Vlog ve Komedi Videoları

129. FAP TV - Eğlenceli Aksiyon Videoları

130 ve 131. Pinkfong ve Baby Shark - Çocuklar için Hayvan Şarkıları

132, 133, 134 ve 135. Fischer's - Macera ve Yaşam Videoları

136. Primitive Technology - Endüstriyel Kendin Yap Videoları

Kaynak : https://www.businessinsider.com/youtube-rewind-video-2018-every-celebrity-spotted-2018-12?utm_source=feedly&amp%3Butm_medium=referral
Etiketler: Youtube Rewind, youtube rewind 2018, rewind 2018
17
4
2
2
1
Emoji İle Tepki Ver
17
4
2
2
1