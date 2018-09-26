YouTube'un Sanal Gerçeklik Uygulaması Oculus Go'ya Geliyor

Youtube'da dilediğiniz konuda ve dilediğiniz tarzda 800 binden fazla 360 derecelik video mevcut ancak Facebook'un Oculus Go cihazında Youtube hala desteklenmemekte.

Birkaç yıl öncesinde Facebook tarafından satın alınan Oculus, VR konusunda kendini geliştirerek Oculus Go adlı yenilikçi bir ürün ortaya koymuştu. Oculus Go; herhangi bir telefona, kabloya, güç adaptörüne bağlı kalmadan size özgürce VR deneyimi sunan bir cihazdır.

Sanal gerçeklik teknolojisi için yeniliklerin tanıtıldığı Oculus Connect geliştirici konferansının 5.sinde açıklanan detaylarda, gelecek Oculus Go sürümünde bir Youtube uygulaması olacağına (Youtube VR) değinildi. Bu uygulama (Youtube VR) ile Youtube üzerinde profesyonelce veya amatörce çekilmiş 360 derecelik videoları dilediğiniz gibi izleyebileceksiniz.

Youtube VR uygulamasında ayrıca; 360 derecelik çekilmiş videolar, 360 derecelik canlı yayınlar ve 3 boyutlu sinema deneyimi sunan bir özellik de bulunuyor. Aynı zamanda Youtube VR ile beraber gelecek bir diğer güncelleme ile Oculus Go üzerinden canlı yayın yapabilecek, oynadığınız oyunları arkadaşlarınızla veya izleyecilerinizle paylaşıp keyifli anlar yaşayabileceksiniz.