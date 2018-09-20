YouTube'un Trend Listesine Nasıl Girilir?

YouTube CBO'su Robert Kyncl, katıldığı bir röportajda YouTube'un 'Trending' sekmesine dair algoritmalardan ve bu listeye nasıl girilebileceğinden söz etti.

YouTube CBO'su Robert Kyncl, Caspar Lee ile yaptığı röportajda sitenin algoritması hakkında konuştu. YouTube'un 'trending' sekmesinin daha çok görüntüleme sağlamak amacıyla değil, YouTube'a üye olmayan kişileri üye yapmaya ilişkin bir algoritmaya sahip olduğuna değindi.

Kyncl'ın listelerde içerik üreten, özgün YouTube kullanıcılarına yer verilmemesiyle ilgili söyledikleri şu şekilde:

"Trendler sekmesini değerlendirme şeklimiz ve böyle bir sekmeye sahip olma sebebimiz; içerik üreticilerimizin de videolarını gösterebileceği daha fazla izleyiciyi YouTube’a getirmek."

YouTube cephesinden gelen resmi açıklama bu şekilde ama bu sistemin ülkemiz için işlediğini hiç ama hiç sanmıyoruz. Özetle YouTube, sizin ne kadar kaliteli bir içerik ürettiğinizle, bir şirketle anlaşıp anlaşmadığınızla ilgilenmiyor. YouTube'a daha çok üye çekmeniz yeterli. Bunu ne kadar başaracağınız da sizin insiyatifinizde.