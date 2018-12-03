Kurulduktan bir sene sonra Google tarafından satın alınan platform, bu satın almanın da etkisiyle gittikçe büyüdü ve popülerleşti. En sonunda da hayatlarımızın neredeyse vazgeçilmez parçası oldu.

YouTube, şu an sosyal medyayı ve interneti aktif kullanan birçok genç arkadaştan daha yaşlı bir platform. Aktif hale geldiği 2005 yılından bu yana, akıl almaz bir popülerliğe erişti. Android telefonlarda Google Play erişimiyle birlikte yüklü gelen uygulama, ayrıca uygulamalar tarihi açısında da bir kilometre taşı konumunda.

YouTube uygulaması, Google Play Store’da 5 milyar yüklenme sayısını geçmiş durumda.

Geçtiğimiz sene, Google Play hizmetleri 5 milyar yüklenme sayısını geçen ilk uygulama olmuştu. Çoğu Android aktivasyonu hem Google Play hizmetleri hem de YouTube için "indirilenler" olarak sayıldığından, bu aşırı yüksek yüklenme sayısı, işletim sisteminin YouTube’dan daha popüler olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

Gboard – Google Klavye, Google Fotoğraflar ve Gmail de 1 milyarı aşan yüklenme sayılarına sahip. YouTube’un ise onlara öncülük ettiğini söyleyebiliriz.