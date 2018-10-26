İlk etkinliğin 24 Kasım tarihinde gerçekleşeceği Social Fest, popülerliğinin sırları merak edilen sosyal medya fenomenlerini, hayranları ile bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Günümüzde sosyal medyada içerik üretmek ciddi bir meslek haline gelmiş durumda. Bu nedenle düzenli olarak içerik üreten sosyal medya fenomenlerinin başarı sırları, hayranları ve sosyal medya içerik üreticisi olmak isteyenler tarafından fazlasıyla merak ediliyor.

24 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Grandpera’daki Emek sahnesinde gerçekleşecek olan Social Fest, Instagram ve YouTube fenomenlerini hayranları ile bir araya getirecek. Etkinlik sırasında Instagram fenomenleri, sosyal medya, seyahat ve fotoğraf trendlerini paylaşacaklar.

‘360 Derece Fotoğraf’ teması altında fotoğraf meraklıları için atölyelerin düzenleneceği etkinlikte sosyal medya fenomenleri, sosyal medyayı başarılı kullanmanın püf noktalarına dair incelikleri anlatacaklar.

‘Instagram’da beğeni almak için nasıl fotoğraflar çekilmeli?’, ‘Renk ve ışık ayarları nasıl olmalı?’, ‘Güncel seyahat rotaları nereler?’ gibi soruların cevapları, hesaplarının nasıl bu kadar popüler olduğunun sırlarını paylaşan fenomenler tarafından cevaplanacak.

Ünlü fotoğrafçılar Mustafa Seven, Sefa Yamak, Canberk Üregel ve daha pek çok isim, gerçekleşen söyleşilerde kendi fotoğraf hikayelerini anlatacak. Etkinliğe katılım için biletler, Instagram ve Biletx tarafından sağlanacak.