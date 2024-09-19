YouTube, bir süredir bir görünüp bir kaybolan yeni reklam sistemini resmen doğruladı. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, bir videoyu durdurdukları zaman reklam görecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, bir süredir yeni bir reklam gösterim sistemiyle gündemde. Bu yeni sistem, videolar durdurulduğu zaman statik reklamlar gösterilmesini kapsıyordu. Gelen son haberler, YouTube'un yeni reklam sisteminin hayatımızın bir parçası olacağını gözler önüne seriyor.

YouTube, yeni reklam gösterimlerini ilk kez geçtiğimiz yıl test etti. Aslında böyle bir sistem üzerinde çalıştığını da doğruladı. Ancak bir yıl boyunca konuyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. Ta ki şimdiye kadar. The Verge'e konuşan üst düzey YouTube yetkililerinden Oluwa Falodun, söz konusu reklam gösterim sisteminin YouTube Premium abonesi olmayan kullanıcılara gösterileceğini doğruladı.

YouTube'un yeni reklamları böyle görünecek

YouTube'un yeni reklamları, az önce de bahsettiğimiz gibi video durdurulduğu zaman kendisini gösterecek. Kullanıcı, izlediği bir videoyu duraklattığı zaman ekranın küçüldüğünü ve bir reklamın gösterilmeye başladığını görecek. Oluwa Falodun hem reklamverenlerin hem de kullanıcıların bu yöntemi desteklediğini, hâl böyle olunca da geniş çapta kullanıma sunduklarını belirtti.

Açık konuşmak gerekirse video duraklatıldığında devreye giren reklam, kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunabilir. Neticede video, en azından izlenildiği sırada kesintiye uğramamış olacak.