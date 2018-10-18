YouTube, web sitelerinde sıklıkla kullanılan video gömme özelliğinin tasarımında bazı değişiklikler yaptı.

Sürekli olarak sessiz bir şekilde tasarım değişikliklerine giden YouTube’un, bugün fark edilen yaptığı son değişiklik ise video gömme özelliğinin artık daha basit bir görünüme ve bazı işe yarar kısa yollara sahip olması.

Yaklaşık olarak 24 saat önce Google, YouTube’un video gömme özelliği için yeni bir arayüz yayınladı. Video gömme formatı, YouTube’dan video paylaşımı yapılabilmesi için web sitelerinde sıklıkla kullanılmakta. Google, yaptığı son değişiklik ile bu gömme formatının genel görünümünde hafifi bir değişiklik yaparak genel görünümde büyük bir etki yarattı.

Önceki tasarıma kıyasla yeni tasarımdaki en büyük değişiklik gömme özelliğinin sol üst köşesindeki yeni kanal kısayolu. Üzerine gelindiğinde bu kısayol kanalın tam adını, toplam abone sayısını ve abone olmak seçeneğini gösteriyor. Sağ tarafta ise standart paylaşma ve “Daha Sonra İzle” seçenekleri bulunuyor. Yapılan değişiklik küçük olsa da Google gerçekten güzel bir yenileme sunmuş. Bu yenilik, kanalların abone sayılarının artmasına bile öncü olabilir. Video gömme özelliğinin nasıl göründüğüne dair bir örneği aşağıdaki videomuzda görebilirsiniz.