YouTube'un Yeni Tasarımı, Mart Ayı İtibarıyla Zorunlu Olacak

Google'ın YouTube kullanıcıları için kasım ayında sunduğu yeni tasarım, şu an için opsiyonel olarak kullanılabiliyor. Ancak yapılan açıklamalara göre mart ayında kullanıcılar, YouTube'un sadece yeni tasarımını kullanabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformlarından bir tanesi, Google'ın sahip olduğu YouTube. Şirket, yıllar önce bünyesine kattığı YouTube üzerinde ciddi çalışmalar yürüttü ve tüm dünyada kullanılan bir platform haline getirmeye çalıştı. Hala YouTube üzerinde çeşitli çalışmalar yürüten Google, bir süre önce YouTube'un web sürümünde genel bir tasarım değişikliğine gitti.

Kullanıcılar şu sıralar, YouTube'un hem eski hem de yeni tasarımını kullanabiliyorlar. Google, bir süredir hangi tasarımın kullanılacağını kullanıcıların kendi tercihlerine bırakıyordu ancak kısa bir süre sonra bu durum tarih olacak. Çünkü Google, önümüzdeki ay itibarıyla YouTube'un klasik görünümünün fişini çekecek.

YouTube'un yeni tasarımı zorunlu oluyor

YouTube'un yeni tasarımı, kimi kullanıcılar tarafından çoktan benimsendi. Ancak bazı kullanıcılar, YouTube'un yeni görünümüne bir türlü alışamadılar ve eski tasarımı kullanmaya devam ediyorlar. Google, yaptığı son açıklama ile eski tasarımı tercih eden kullanıcıların canını bir miktar sıkabilir.

Aslına bakacak olursak Google, YouTube'ın genel görünümünü 2017 yılından beri değiştirmeye çalışıyor. Yaptığı değişiklikleri, platformu günümüz koşullarına güncellemek olarak yorumlayan yetkililer, yaptıkları son değişikliklerle birlikte YouTube'un yeni tasarımını son haline kavuşturmuşlar gibi görünüyor.

YouTube'un yeni tasarımı, başta karanlık mod olmak üzere pek çok yeniliğe sahip. Öyle ki kullanıcılar, YouTube'ın yeni tasarımıyla içerik oluşturucuları daha büyük ve video başlıklarını da daha uzun bir şekilde görebiliyorlar. Ayrıca YouTube kullanıcıları, yeni tasarım sayesinde ana sayfalarından video kuyrukları oluşturabiliyorlar.

YouTube, eski tasarımın ne zaman tarih olacağını net olarak açıklamadı. Daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi kullanıcılar, mart ayı itibarıyla YouTube'un eski tasarımını kullanamayacaklar. Beklentiler, YouTube'un bu işi çok da geciktirmeyeceği ve yeni tasarımın mart ayı başı itibarıyla kullanıcılara zorunlu kılınacağı yönünde.