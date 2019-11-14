Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, yeniden tasarladığı yorum bölümünü Android uygulamasında test ediyor. Bazı kullanıcılar tarafından yayınlanan ekran görüntüleri, yorumlar kısmındaki radikal değişikliklere işaret ediyor.

Bir Reddit kullanıcısı, YouTube’un sunucu tarafında yaptığı güncellemenin ardından Android uygulamasındaki yorumlar bölümünün tamamen yenilendiğini bildirdi. Paylaşılan ekran görüntülerinde, yorumların önerilen videoların altına yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca yeni versiyonda, bir sonraki videolar doğrudan açıklama bölümünün altına konumlandırılmış.

Ekran görüntülerinde toplam üç yorum görüyoruz. Ayrıca, kullanıcıların hızlı bir şekilde yorumlar bölümüne gitmesini sağlayacak bir buton da bulunuyor. Ek olarak YouTube, yorumların taşındığını haber vermek amacıyla sayfanın en altına bir mesaj eklemeyi de ihmal etmemiş.

YouTube’un yeni arayüzü sınırlı bir kullanıcı tabanında test ediliyor. Şirketin bu değişikliği hayata geçirip geçirmeyeceği belli değil; ancak şu ana kadar kullanıcıların geri dönüşleri pek de olumlu gözükmüyor.

Yenilenen yorumlar bölümü, şu an için yalnızca YouTube’un Android 14.45.52 versiyonunda görülüyor. YouTube, yeni arayüz değişikliklerini sık sık Android uygulamasında test ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, şirketin bu yenilikleri genele yayacağının bir garanti yok. Video paylaşım devi, kullanıcıların geri dönüşlerine göre kararını vermeyi planlıyor. Eğer yeni arayüzü deneyimleyen insanlardan biriyseniz, hemen aşağıdaki yorumlar bölümünde görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.