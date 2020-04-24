YouTube, Android ve iOS'ta Yorumların Yerini Değiştiriyor

YouTube, daha önce bir videoya ait yorumları, video önerilerinin altında gösteriyordu. Yapılan arayüz değişikliği ile videoların yorumları bundan böyle video açıklamasının hemen altında olacak.

Youtube’un mobil uygulamasında video yorumları, şu ana kadar önerilen videoların altında yer alıyordu. Videonun yorumlarını görmek isteyen kullanıcılar, ancak önerilen videoların sonuna geldiğinde yorumları görebiliyordu. Gelen eleştiriler üzerinde YouTube, video yorumlarının arayüzdeki yerini değiştirmeye karar vermiş ve çalışmalara başlamıştı. Biz de YouTube’un bu arayüz değişikliğini sizlere ivedilikle duyurmuştuk.

Mobil uygulamalar için YouTube, arayüz güncellemesini tamamladı ve şimdi, yorumlar'ın video açıklamasının hemen altında yer alacağı arayüz güncellemesinin detayları belli oldu. Bundan böyle YouTube'un hem Android hem de iOS uygulamasında video yorumları, oynatılan videonun açıklamasının hemen altında yer alacak.

Youtube, video yorumlarının sıralanma yönteminde de değişikliklere gitti. Bundan sonra yorumlar kullanıcının etkileşimlerine göre otomatik olarak sıralanacak. İçerik oluşturucular tarafından sabitlenen yorumlar ise bundan sonra Yorumlar'ın ilk sıralarında görülmeyecek.

YouTube’un mobil uygulamasının arayüzünde başka değişiklikler de yapıldı

Youtube, video yorumlarının yerini değiştirdiği arayüz güncellemesinde bazı başka değişiklikler de yaptı. Yeni arayüzde Sıradaki Video kısmında görünen videonun küçük resmi, video başlığının tam olarak görülebileceği şekilde büyütüldü.

YouTube’un yaptığı değişiklikleri içeren güncelleme ne Android ne de iOS uygulamaları için henüz yayınlanmadı. Güncellemenin birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Güncelleme için uygulama mağazasından YouTube uygulama güncellemelerini kontrol etmeyi unutmayın.