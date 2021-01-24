YouTuber, Alnına İsabet Eden Mermiden Yarayla Kurtuldu

YouTube'da 1,75 milyon aboneye sahip olan WhistlinDiesel, atış yaptığı sırada metal plakadan seken 50 kalibrelik mermini hedefi oldu. YouTuber'ın alnına isabet eden mermi, mucizevi bir şekilde yalnızca ufak bir yara oluşturdu.

YouTube'da adrenalin tutkusunu takipçileriyle paylaşan içerik üreticilerinden birisi olan WhistlinDiesel, geçtiğimiz gün çok kötü şekilde sonuçlanabilecek bir kazayı mucize eseri atlattı. 1,75 milyon aboneye sahip olan YouTuber, kanalında da görülebileceği üzere silahlara olan düşkünlüğüyle de biliniyordu.

Gerçek ismi Cody Detwiler olan WhistlinDiesel'in yaşadığı kaza da silahlara olan düşkünlüğü nedeniyle meydana geldi. YouTuber, 50 kalibrelik devasa mermiler atan bir silahla metal plakalara yalnızca bir metre uzaklıktan atış yapıyordu. Fakat attığı mermilerden birisi feci bir şekilde plakadan sekti.

Alnına isabet eden 50 kalibrelik mermiye rağmen sağ kaldı:

22 yaşındaki YouTuber, metal plakadan seken 50 kalibrelik merminin yeni hedefi haline geldi. Üstelik mermi doğrudan YouTuber'ın alnına isabet etti. Fakat YouTuber, mucizevi bir şekilde alnına isabet eden 50 kalibrelik mermiden ciddi bir şekilde etkilenmedi. Elbette alnında büyük bir yara oluştu.

Instagram'dan paylaşım yapan WhistlinDiesel, "Şu anda nasıl hayattayım bilmiyorum" ifadesini kullandı ve olayı yukarıdaki şekilde anlattı. YouTuber, farklı bir paylaşımında "50 kalibrelik silahının tetiğini çektiğinde kafan sallanmaya ve kan gözünün önünden akmaya başlayınca hayata biraz farklı bakıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Aynı paylaşımda YouTuber, hastanede tomografiye girdiğini ve tomografi sonucunda kafatasında bir sorun gözükmediğini söyledi. WhistlinDiesel, yaşadığı korkunç ve mucizevi olayın ardından atış yapmayı bırakmayacağını da takipçileriyle paylaştı. WhistlinDiesel'in takipçileri de kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.