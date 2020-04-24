William Sun Petrus isimli bir YouTuber, yaklaşık 100 yıllık bir daktiloyu davul makinesi haline çevirdi. Hazırladığı YouTube videosunda projesinin detaylarına inmeyen Petrus, bir Arduino kullandığını söylüyor.

Akıllı telefon ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte tüketicilerin hayatları bir hayli gelişti. Bundan yıllar önce devasa bir teknolojiymiş gibi görülen ürünlerin artık adı bile hatırlanmıyor. Örneğin daktilolar. Bir dönem gerek resmi gerek özel amaçlarla kullanılabilen daktilolar, artık pek de tercih edilmiyorlar. Ancak şimdi bir YouTuber, yaklaşık 1 asırlık Remington marka taşınabilir bir daktiloyu, bir davul makinesi haline getirmeyi başardı.

William Sun Petrus tarafından hayata geçirilen proje, artık kullanım amacı üzerinden bir işe yaramayan bir daktilonun, nasıl bir davul makinesi haline getirildiğini ortaya koyuyor. Petrus, bu ilginç projeyi nasıl gerçekleştirdiğinin detaylarına değinmiyor ancak proje için bir Arduino kullandığını ve Arduino'nun basılan tuşları tanıdığını ifade ediyor. Zaten proje kapsamında lehimlenmiş gibi görünen büyük kablo demeti de projede elektronik bir yapının olduğunu gösteriyor.

Petrus'un projesi, onlarca kablo, küçük bir daktilo ve yine küçük boyutlarda olan bir konserve kutusu benzeri bir yapıdan oluşuyor. Geliştirdiği projenin detaylarına girmeyen YouTuber, daktilo tuşlarının vurduğu bölgeye eklediği kutu şekline de değinmiyor. Aslına bakacak olursak bu parçanın nasıl çalıştığı ve hangi ses çıkarması gerektiğini nereden bildiği konusunda en ufak bir tahmin bulunmuyor.

YouTuber, bir daktilodan davul makinesi oluşturduğu projesine ait videoyu da YouTube üzerinden paylaştı. Paylaşılan video, yaklaşık 100 yaşındaki bir ürünün amacına uygun olmasa da nasıl kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz artık sizleri, William Sun Petrus'un o videosu ile baş başa bırakalım.

Daktilodan davul makinesinin yapıldığı video