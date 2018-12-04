Yüklediği bir video nedeni ile eleştirilerin odak noktası haline gelen ve hakkında soruşturma başlatılan Enes Batur'un ikinci filminin çekimleri iptal edildi.

Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından biri olan Enes Batur, Ocak ayında vizyona giren ‘Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?’ filmi ile gişede beklentilerin üzerinde bir hasılat elde etmeyi başarmış, vizyonda kaldığı 12 haftada 1 milyon 483 bin 848 kişi tarafından izlenerek 2018’in en başarılı yerli yapımları arasındaki yerini almıştı.

Enes Batur, Mart ayında katıldığı bir televizyon programında, Hayal mi Gerçek mi? filminin ikincisinin çekileceğini hayranlarına müjdelemişti. Ancak görünüşe göre en azından yakın zaman içinde böyle bir şey olmayacak. Hakkında açılan soruşturmaların ardından ikinci filmin çekimleri iptal edilmiş durumda.

Enes Batur’un YouTube kanalında 20 Ekim tarihinde yayınlamış olduğu video, geniş bir izleyici kitlesi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş, ünlü YouTuber pek çok kişi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edilmişti. tüm bu şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili harekete geçti.

Enes Batur’un ikamet adresinin Antalya olması sebebi ile Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı çıkarırken 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçları nedeni ile başlatılan soruşturmayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı devraldı.

Enes Batur, üst üste gelen eleştiriler üzerine yüklediği videoyu silmiş olsa da bu durum, şikayetlerin CİMER’e kadar gitmesini engelleyemedi. Ünlü YouTuber için olumsuz bir atmosfer oluşması, film yapımcılarını da endişelendirdi ve ‘Hayal mi gerçek mi? 2’nin çekimleri en azından şu an için iptal edildi.