Bir YouTuber, Kendi Görünmez Şemsiyesini Yaptı

The Action Lab isimli YouTube kanalını yöneten YouTuber, kendi görünmez şemsiyesini yaptı. YouTuber’ın görünmez şemsiye olarak anlattığı hava şemsiyesi, hava akımları yardımı ile yağmurdan korunulmasını sağlıyor.

Sadece sap kısmından oluşan bir şemsiyenin sizi yağmurdan koruduğunu düşünebiliyor musunuz? Kulağa çılgınca gelen bu fikri uygulamak aslında imkansız değil. Hava şemsiyesi fikrini geliştirmek için aslında bir takım çalışmalar dönem dönem yapılıyor.

2016 yılında hava şemsiyesi projesi için 102.000 dolar fon toplandı. Ancak proje tamamlanamadı ve fon için toplanan para bağışçılara geri iade edildi. Bu konuda yeni bir video yayınlayan YouTuber'ın ise daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

The Action Lab isimli YouTube kanalının sahibi YouTuber, tek başına bir hava şemsiyesi tasarladı. YouTuber, tasarladığı hava şemsiyesinin küçük bir uygulamasını da kanalından paylaştı.

YouTuber’ın üzerinde çalıştığı mekanizma, hava basıncı yardımı ile yağmur damlalarının yollarından saptırıyor. Hava basıncı yardımı ile üzerinizde bir kalkan meydana geliyor. Bu hava kalkanı, yağmur damlalarını kullanıcıya gelmeyecek şekilde başka yönlere gönderiyor.

Geliştiricilerin hava şemsiyesi tasarlamak konusunda karşılaştıkları en önemli problem, insanları yağmur damlalarının basıncından koruyacak kadar güçlü hava akımı oluşturmak için ağır bir motora ihtiyaç duyulması.

Motorun ağırlığının yanında yağmur damlalarının yere düşme hızı ve damlaların ortalama yarıçapı gibi faktörlerde hava şemsiye geliştirmek için hesaba katılmalıdır. The Action Lab isimli kanalı sahibi, küçük bir hava şemsiye geliştirebildi. Ancak bir insanı koruyacak büyüklükte bir hava şemsiyesine ne zaman sahip olabiliriz bilmiyoruz.

YouTuber'ın geliştirdiği hava şemsiyesinin videosu