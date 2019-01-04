Bilgisayar oyunlarında çok tartışılan Loot Boxların gerçek hayat versiyonları, ‘Mystery Brand’ adlı firma tarafından internet üzerinden satışa sunuldu.

Hızla ve düşünmeden para harcama çağının son icadı, gerçek hayat loot boxları şeklinde hayatımıza girdi. Oyunlarda sık sık tartışılan, bazı ülkelerde kumar olarak kabul edilen ve çeşitli ülkelerde de yetkililerin inceleme aşamasında oldukları bu kutular, şans eseri bir ürün elde etmeyi sağlıyor.

17 milyon takipçisi olan Jake Paul, çektiği videoda Mystery Brand’in loot boxlarından alıp açıyor. Ürünü beğenmezseniz siteye geri satabiliyorsunuz. Seçtiğiniz temaya göre çeşitli ürünlerden birini kazanma şansınız var. Mystery Box’un iddiasına göre kazandığınız ürünler, doğrudan adresinize postalanıyor.

Jake Paul yayınında toplam 2000 dolarlık kutu açarken, toplamda 2 adet Apple Watch kazanmayı başardı. Saatlerin fiyatları ise 500 doların altında. Bir diğer YouTuber olan RiceGum ise 4 dolar harcayarak Apple AirPods kazanmayı başardı. KeemStar ise kendisine 100 bin dolar teklif edildiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini Twitter üzerinden açıklamıştı.

Sitenin kullanım koşulları ve sıkça sorulan sorular kısmı çeviri gibi duruyor ve sitenin Polonya üzerinden hizmet verdiği görülüyor. Sitede ayrıca kendi kutularınızı yaratıp insanlarla paylaşabiliyor ve bu kutulardan para kazanabiliyorsunuz.

Bununla beraber site pek de güven verici gibi durmuyor. Daha önce bir ev verecekleri bir loot box duyuran site, reklamda kullandıkları evin başkasına ait çıkması ve değerinin de söylediklerinden 92 milyon dolar az olması üzerine bu kutuyu sitesinden kaldırdı.

Daha önce de benzer bir site kurulmuş ancak daha sonra batmıştı. CSGOLotto adlı site benzer bir yöntemle çalışıyor ve bahse konan skinler karşılığında yeni skinler veriyordu. O sitenin reklamını yapan YouTuberlar, sitenin kurucusu olduklarını söylemedikleri ve içeriğin reklam olduğunu belirtmedikleri için ceza almıştı.

Video oyunlarındaki loot boxlar ile ilgili iki gerçek var: Oyuncular loot boxlardan nefret ediyor ve ikincisi de loot boxlar çok büyük paralar kazandırıyor. İnsanlar bu gerçek loot boxlara ne kadar para harcayacak, bekleyip göreceğiz.