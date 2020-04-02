YouTuber, Körüklü Bir PC Soğutma Sistemi Tasarladı (Video)

DIY Perks isimli YouTube kanalının içerik üreticisi olan Matt, kendin yap projeleri ile ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Kısa süre önce son projesini takipçileriyle paylaşan Matt, bilgisayarı için pek de kullanışlı olmayan dünyanın en tuhaf soğutma sistemini geliştirdi.

DIY Perks isimli YouTube kanalını muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu kanal daha çok, ilginç kendin yap projeleriyle ön plana çıkıyor. Kanalın sahibi olan Matt, çoğu zaman kimsenin aklına gelmeyen projeleri hayata geçiriyor ve takipçilerine benzersiz projeler sunuyor. Matt, son projesinde ise dünyanın en ilginç bilgisayar soğutma sistemini yapmayı başardı.

Körükleri hepimiz biliriz. Tamamen mekanik bir ürün olarak olarak tasarlanan bu körükler, pek çok alanda kullanılıyor. YouTuber Matt, fanların bilgisayarı hava üfleyerek soğuttuğunu düşündükten sonra, aynı işi yapan bir körükle bilgisayarını soğutup soğutamayacağını merak etti. Ancak bildiğiniz gibi bilgisayarlar için soğutucu körük diye bir şey yok. Bu nedenle Matt, bilgisayarı için kendi körük tabanlı soğutucusunu geliştirmeye karar veriyor.

Bilgisayarlarımızda bulunan fanlar, fazlasıyla basit bir tasarıma sahipler. Bu tasarımda bir pervane ve bu pervanenin dönmesini sağlayan elektronik sistem bulunuyor. Matt, çalışmalarına temel bir fan tasarımından yola çıkarak başlıyor. Ancak bu denemeler sonuçsuz kalıyor.

Matt, başarısız denemelerden sonra tasarımı değiştirmeye karar veriyor. En başından beri su ve manyetik alan kullanarak daimi bir hava akışı sağlamayı amaçlan Matt, aradığı şeyi selenoid valflerde değil, doğru akımla çalışan ve çok daha basit bir mantığı olan su pompalarında buluyor. YouTuber, projesini gerçekleştirebilmek için toplamda 10 adet su pompası kullandığını ifade ediyor. Proje sona erdiğinde ise Matt'in kendi soğutucu sistemi, 4 fana eş değer bir hava akımı sağlıyor.

YouTuber, onlarca zorluğun üstesinden gelerek kendi soğutma sistemini oluşturmayı başarıyor. Üstelik bu sistem, 4 adet fana kıyasla daha sessiz çalışıyor. Peki bu sistemin kullanılabilirlik durumu nasıl? İşte bu sorunun cevabı, ne yazık ki çok da olumlu değil. Çünkü Matt'in soğutma sistemi standart bir bilgisayar kasasından birkaç kat büyük. Dilerseniz artık sizleri, bu ilginç soğutma sisteminin videosu ile baş başa bırakalım.

YouTuberMatt'in tasarladığı, dünyanın en garip tasarımlı soğutma sistemi