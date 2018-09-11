Özellikle çocuk ve gençler arasında hızla yayılan YouTuberlığın, çocuk istismarına ve psikolojik problemlere yol açabileceği bildirildi.

Uzmanlar, ailelerin kazanç elde etme uğruna çocuklarının sosyal medyadaki faaliyetlerini görmezden geldiğine vurgu yaparak; hazırladıkları içerikler yeterince ilgi görmeyen ya da bir biçimde kazandığı şöhreti daha sonra kaybeden çocukların, gelecekte onarılamayacak psikolojik problemlerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte video paylaşım sitelerinin de popüler hale geldiğini kaydetti.

Kırık, Türkiye’de en çok tercih edilen video paylaşım platformunun 'YouTube' olduğunu ifade ederek, "Z kuşağı olarak adlandırılan gençler, tüketen üretici haline geldi. Yani hem kendi kanalını oluşturan hem de öteki kanalları takip eden bir nesil oluştu. Özgün fikirlerin ortaya çıktığı; oyundan spora, sanattan edebiyata çok farklı kategorilerde kanalların açıldığı görülüyor. Bilhassa dijital teknolojilerin daha düşük maliyeti, video kameralar yerine akıllı telefonlarla gerçekleştirilebilen çekimler YouTuber olarak isimlendirilen içerik üreticilerinin sayısını her geçen gün arttırdı. Zira prodüksiyon maliyetleri, dijital teknolojilerle birlikte gittikçe düştü" şeklinde konuştu.

YouTuberlığın çocuk ve gençler arasında süratle yayılmasının altında hazcılık, çevreye özenme ve narsizmin olduğunu dile getiren Kırık, açılan kimi kanallardaki videolarda ailelerin çocuklarla yer aldığının görüldüğünü aktardı.

Çocuklarla boyama yapmanın ya da sürpriz oyuncakları birleştirmenin farklı bir trend oluşturulmasına olanak tanıdığına işaret eden Kırık, "Tabii bu yükselen yeni trend karşısında ailelerin çocuklarını YouTuber olma noktasında teşvik ettiği de görülüyor. Çünkü bu işin aynı zamanda maddi bir boyutu da bulunuyor. YouTuberlık, aileler için bir kazanç kapısı oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, video kanallarının bir nevi 'günlük' halini aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özgün ve dikkat çekici videolarla birlikte kişisel YouTube kanalı oluşturduktan sonra kullanıcılar abonelik sistemiyle kanalları takip etmeye başlamakta ve izlenen her video YouTubera gelir olarak dönmektedir. Kimi zaman viral reklamlarla da gelir elde edebilmek mümkün. Bazı firmalar, YouTuberlara sponsor olarak reklamlarını verebiliyor. Tam bu noktada, özellikle çocuklar daha fazla izlenebilmek adına çok tehlikeli işlere imza atabiliyor. Bir binanın çatısından çekilen görüntüler, ölümle sonuçlanabilecek motosiklet videoları, deterjan ve birbirinden farklı ilaçları eş zamanlı bir şekilde yutma denemeleri büyük riskler taşıyarak, bu videoları seyreden çocukları da pek çok açıdan tehdit ediyor. Burada önemli olan ilgi çekmek, beğenilmek ve izlenmek olduğu için çocuklar açısından her yol mübah algısı oluşturuyor. Türkiye’de ağ sistemi üzerinden reklam gelirlerini alabilen YouTuber’lar kimi zaman aynı tip içerikleri oluşturabiliyor. YouTuber sayısı arttıkça, özgünlük ortadan kalkıyor. Genç kızlarda makyaj, erkeklere ise oyun kanalları son derece popüler bir hale geldi. Ayrıca Z kuşağı, bu popüler kanal sahiplerini kanaat önderi olarak da nitelendiriyor. Onların yaptıklarını yaparak, düşüncelerini benimseyebiliyor. Bu durum birtakım olumsuzluklara da sebebiyet verebilirken, çocukları psikolojik olarak gelecekte onarılamayacak sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor."

Çocukların bilinçaltına mesaj gönderiliyor

Türkiye'de YouTuberların müthiş bir hızla arttığının altını çizen Kırık, "Kısa yoldan kazanç ve şöhret gayesi de çocukları ve gençleri YouTuberlığa özendiriyor. Nitekim aileler de kazanç uğruna bu duruma zaman zaman göz yumuyor. Her kanalı olumsuz olarak nitelendirmek elbette yanlış olacak, ancak bazı kanallarda çocukların bilinçaltına doğrudan subliminal mesajlar gönderildiği de açık. Ailelerin video içeriklerini denetlemesi ve çocuklara yol göstermesi, bu noktada son derece önemli. Yine bu tarz olumsuzluklarla mücadele konusunda dijital okuryazarlık panzehir durumunda" diye konuştu.