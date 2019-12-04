Bir YouTuber, Pokemon Sword and Shield'ı Magikarp'la Bitirdi

Genellikle en kötü Pokemonlardan biri olarak kabul edilen Magikarp, sadece hiçbir işe yaramayan Splash hareketini kullandığı için pek tercih edilmiyor. Ancak Magikarp deyip geçmeyin; bu Pokemon, Gyarados'a gelişmesiyle Pokemon Sword and Shield'ın son boss'unu bile yenebiliyor.

Pokemon Sword ve Shield'da oyuncuların yakalayabildikleri bol miktarda yeni ve güçlü Pokemon var, ancak her oyuncu onlarla ilgilenmiyor. YouTuber PokeTips, oyunda bir deney yapmaya karar vererek, sadece Magikarp kullandığı savaşta ana hikayenin en güçlü rakibi olan son boss Leon'a karşı meydan okudu.

Faydasız bir pokemon olarak görülmesine rağmen Magikarp, oldukça güçlü olan Hydro Pump saldırısını öğrenebiliyor. Ancak Hydro Pump güçlü bir hamle olmasına rağmen en zorlu savaşlarda hayatta kalmak için yeterli değil. YouTuber, paylaştığı video boyunca Leon ile yaptığı maçta çeşitli yaklaşımlar denedi.

Öncelikle Magikarp'ı 100 seviyeye çıkardı ve eşyasız olarak, sadece vuruş puanları yükselecek ve özel saldırılar yapabilecek şekilde eğitti. Amacı, Magikarp'ı elektrik tabanlı saldırılara dayanacak kadar sağlam ve rakiplerini tek vuruşta bitirecek kadar güçlü yapmaktı. Magikarp, bu planla birkaç canavarı geçti ama sonuç başarısız oldu.

PokeTips daha sonraki birkaç denemede, gelişmemiş Pokémon'ların savunmasını güçlendirmeye yardımcı olan Eviolite gibi eşyalar kullandı. Magikarp biraz güçlense de yine de başaramadı. Nihayetinde Pokemon'u tek bir hareketle sınırlandırırken özel saldırısını artıran Special X ile özel saldırısı artan Magikarp başarıya ulaştı.

Bu taktik her zaman işe yaramıyor ve özellikle Hydro Pump %80 isabet şansına sahip olduğu için işiniz biraz da şansa bağlı. Yine de Magikarp, sonunda rakibin pokemonlarını tek başına yenmeyi başarıyor.

Magikarp vs. Leon