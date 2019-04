YouTuber, Portal'ı 7.07 Dakikada Bitirerek Rekoru Kırdı

Daha önce de yaptığı speedrunner videoları ile gündeme gelen Can't Even, bu kez kendisine ait Portal rekorunu kırdı.

Can't Even, daha önce 7.12 ile kendisine ait olan en hızlı Portal bitirme rekorunu bir kez daha kırdı. Açıkçası bu speedrun, alışık olduklarınıza pek benzemiyor. Nitekim Can't Even, oyundaki bazı açıkları ve duvardaki 'clipping' hatalarını kullanıyor.

Açıkçası video o kadar anlaması güç ve hızlı ilerliyor ki bazen nereden nereye gittiğini takip etmekte zorlanıyorsunuz. Videoda sol tarafa daha önceki rekor ve o anki bölümün ne kadar sürede geçildiği de yer alıyor. Bu sayede hangi bölümde daha yavaş kaldığını da görebiliyorsunuz.

Oyunun son bölümünde 2 saniye daha hızlı olabileceğini belirten Can't Even, uzun bir süre daha Portal oynamayı düşünmediğini belirtmiş.