Pupsi isimli YouTube kanalının sahibi olan Toni Patanen, şarkıları cover'layabilmek için sebze ve meyvelerden faydalanıyor. Patanen; havuç, patates ve kavun gibi yiyeceklere açtığı deliklerle notalar üretiyor ve popüler şarkılara yeniden hayat veriyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza pek çok yeni platform girdi. Bu platformların en popüler olanlarından bir tanesi de YouTube. Günümüzde pek çok kişi, YouTube platformu için çeşitli içerikler oluşturuyor ve bu içeriklerle de para kazanmaya çalışıyor. Geçimini YouTube üzerinden sağlamaya çalışan kişilere ise YouTuber deniliyor.

Sizlere şimdi bahsedeceğimiz YouTuber, günümüzün hit şarkılarını meyve ve sebzeleri kullanarak cover'lıyor. "Pupsi" isimli kanalın sahibi olan YouTuber, hit şarkıları cover'layabilmek için tüm sebze ve meyvelerden faydalanıyor.

YouTuber, popüler şarkılara yeniden hayat verebilmek için kavun, karpuz, patates, havuç ve kabak gibi yiyecekleri kullanıyor. YouTuber, şarkıların seslerini taklit edebilmek için sebze ve meyvelere çeşitli oyuklar açıyor. Bu oyukları adeta bir flüt gibi kullanan YouTuber, böylelikle şarkıları başarılı bir şekilde cover'lamış oluyor.

Aslına bakacak olursak Toni Patanen isimli bu YouTuber, sebze ve meyveleri "okarina" isimli bir müzik enstrümanına dönüştürüyor. Okarina, daha çok Uzak Doğu ve Güney Amerika'da kullanılan bir çeşit flüt. Ancak okarinanın geleneksel flütlerden farkı, seramik yapıda olması ve şekline göre de deliklerin bulunmasıdır. Patanen'in üzerine delikler açtığı sebze ve meyveler de okarinanın yapısına benzerlik gösteriyor.

İşte YouTuber'ın kavun ve karpuz kullanarak yaptığı bir cover

Eğer Pupsi isimli bu YouTube kanalının oluşturduğu diğer içerikleri de incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve kanala doğrudan ulaşabilirsiniz.