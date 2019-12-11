Bir YouTuber, Star Wars'un 'X-34'ünü Yeniden Oluşturdu

Colin Furze isimli bir YouTuber, Star Wars'un efsane araçlarından X-34'ü yeniden üretti. YouTuber, Ebay'dan satın aldığı parçalarla ürettiği X-34 için iki farklı video yayınladı.

Star Wars ya da Türkiye'deki ismiyle Yıldız Savaşları, dünya genelinde bilinen bir bilim kurgu film serisidir. Bu film serisi her ne kadar yıllar önce hayatımıza girmiş olsa da bugün bile insanlar, Star Wars serisine olan ilgilerini kaybetmediler. Şimdiyse bir YouTuber, Star Wars'un efsaneleşen araçlarından "X-34"ü yeniden tasarladı. YouTuber, X-34'ü yeniden toplayabilmek için gerekli olan parçaları Ebay üzerinden temin etti.

YouTuber Colin Furze, YouTube'da neredeyse 9 milyon aboneye sahip ve genelde farklı projeler tasarlıyor. Kendine özgü içerikler üretmeyi başaran YouTuber'ın son girişimi de dünyanın en popüler bilim kurgu filmiyle ilgiliydi. X-34 projesi için yaklaşık 5 hafta uğraştığını söyleyen Furze, bu uzay aracını günümüz teknolojiyleriyle de birleştirmiş durumda. Furze'un yeniden hayat verdiği X-34, hem jet motoruna hem de elektrik motoruna sahip.

Karşınızda yeniden oluşturulan X-34

Furze, oluşturduğu X-34 projesi için iki farklı YouTube videosu hazırladı. Videolardan bir tanesi bu aracın test edilmesi ve oluşturulması sürecinde yaşananları izah ederken, ikinci video ise X-34'ün yeniden hazırlanışını detaylı bir şekilde anlatıyor. Dilerseniz artık sizleri YouTuber Colin Furze'un X-34 projesi için hazırlamış olduğu videolar ile baş başa bırakalım.

İşte X-34'ün yeniden oluşturulma aşamaları

X-34'ün test edildiği ikinci video