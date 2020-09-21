Kendini Ölmüş Gibi Gösteren YouTuber Tayfun Demir Tutuklandı

2007 yılında sahte evraklarla kendini ölü gösteren Tayfun Demir isimli YouTuber, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla yakayı ele verdi. Aralarında organ ticaretinin de olduğu 44 suçtan aranan Demir, yürütülen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

YouTube'da yaklaşık 500 bin aboneye sahip olan Tayfun Demir isimli bir vatandaşın aslında "ölü" olduğu ortaya çıktı. Muğla'da kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonla yakalanan Demir'in tam bir suç makinesi olduğu anlaşıldı.

Demir'in sosyal medya hesaplarını inceleme altına alan polisler, resmi evraklarda ölmüş olan Demir'in kendi hesabı üzerinden yayın yaptığını tespit ettiler. Ancak bu vatandaş, 2007 yılında resmiyette ölmüştü. Bunun üzerine sahte kimlikle yaşamına devam eden Demir, önceden işlediği suçlardan da 52 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yetkililerin operasyonu üzerine yakalanan Demir tutuklandı.

2007 yılından beri kendini ölmüş gibi gösteren YouTuber Tayfun Demir

Demir'in işlediği suçlar arasında yok yok. Edinilen bilgilere bu vatandaş; dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve hatta organ ticareti gibi suçlara karışmış, hakkında da 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Toplamda 44 ayrı suçtan aranan vatandaş, 13 yıldır da ölü olarak biliniyordu. Ancak kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, resmiyette ölü olan YouTuber'ın yakayı ele vermesini sağladı.

38 yaşındaki YouTuber, muhtemelen bundan sonra YouTube videoları çekemeyecek. Edinilen bilgilere göre bu YouTuber, kanalından hayvanlar ve taş yapılarla ilgili videolar çekiyordu. Söz konusu YouTuber'ın bugüne dek neden fark edilmediği şu an için bilinmiyor.