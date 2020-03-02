YouTuber'ların Tesla Model X'le Yaptıkları Uyuma Şakası

İkiz YouTuber'lar sahip oldukları Tesla Model X'in otonom sürüş sistemini kullanarak çevrelerindeki insanlara şaka yaptılar. Ortaya çıkan görüntüler hayli eğlenceli gibi görünse de Tesla'nın otonom sürüş sisteminin zaman zaman neden olduğu kazalar, bu şakanın çok da güvenli olmadığını düşündürüyor.

Otomobil sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi hiç şüphesiz Tesla. Şirket, ürettiği elektrik motorlu ve otonom sürüş sistemli araçlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarırken, diğer otomobil üreticilerini de etkisi altına alıyor. Hal böyle olunca da Tesla, her geçen gün biraz daha popülaritesini artırmayı başarıyor.

Tesla'nın piyasaya sürdüğü araçlar, zaman zaman ilginç testlere de sahne oluyor. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde bir YouTuber, sahip olduğu Tesla ile uçmayı başarmıştı. Bu bağlamda özellikle ABD'li YouTuber'lar, sahip oldukları Tesla marka araçlarla ilginç şeyler deniyorlar. Şimdi sizlere, yine bir Tesla sahibi YouTuber'ın arkadaşlarına yaptığı bir şakadan bahsedeceğiz.

"Lucas and Marcus" isimli bir YouTube kanalının sahibi olan ikiz kardeşler, sahip oldukları Tesla Model X'in otonom sürüş sistemini kullanarak arkadaşlarına şaka yapmak istediler. Şakanın konusu, uyuyor numarası yaparak otonom sürüş sisteminden habersiz olan arkadaşlarının ne tepki vereceğini ölçmekti. Yapılan şakanın sonucunda ortaya çıkan görüntüler ise hayli eğlendiriciydi.

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, GPS verilerini ve araçtaki sensörleri kullanarak aracın doğru hedefe gitmesini sağlıyor. Ancak çoğu zaman sağlıklı olarak çalıştığı bildirilen bu sistem, kimi zaman ise kazalara neden olabiliyor. Bu yüzden bu tarz bir şaka yapılmadan önce tüm risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatalım.

İkiz kardeşlerin Tesla Model X'in otonom sürüş sistemini kullanarak yaptıkları şaka

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere bu şaka, herhangi bir kaza olmadan atlatıldı. Ancak her ne olursa olsun hareket eden bir aracın içerisinde uyumak ya da bunun şakasını yapmak çok da sorumlu bir hareket değil. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nasıl?