Bir multidisipliner kariyer etkinliği olan ChemSem, 11 Aralık'ta Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olan etkinlik sonunda katılımcılara sertifika da sunulacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen multidisipliner kariyer etkinliği ChemSem, sektörün öncü firmalarını ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik boyunca uluslararası başarılara imza atmış firmalar ve alanında uzman konuşmacılar, katılımcıların karşısına çıkacak. Katılımcıların konuşmacılar ile birebir konuşma fırsatı da yakalayacağı etkinlikte amaç, profesyonelliğe adım atmaya hazırlanan öğrencilerin profesyonellere danışarak kafalarındaki soru işaretlerinden kurtulmalarını sağlamak. 11 Aralık 2020 tarihinde Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, herkesin katılımına açık bir şekilde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve tüm katılımcılara sertifika sunulacak. Etkinliğe kayıt olmak için buradaki kayıt formunu doldurmanız yeterli olacak.

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