Bütçe Dostu Fiyatıyla Dikkat Çeken Yu Ace - Özellikleri

Standart günlük akıllı telefon ihtiyacını karşılamak için tasarlanan Yu Ace, her bütçeye uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Micromax’un Yu markası, bir süredir beklenen Yu Ace akıllı telefonunu nihayet tanıttı. Dev ekranlı akıllı telefonlar yerine daha kompakt yapılı bir akıllı telefon isteyenler için tasarlanan Yu Ace, 5.45 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip. 2GB ve 3GB olmak üzere iki farklı RAM varyantına sahip olan cihazın 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor.

Yu Ace Özellikler

MediaTek MT6739 işlemci

2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama

5.45 inç (1440×720 piksel) HD+ ekran

13MP arka kamera

5MP ön kamera

4000mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS bağlantı desteği

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

Gri, mavi ve gül altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Yu Ace, 2GB RAM’li versiyonu için ~570 TL, 3GB RAM’li versiyonu için ise ~670 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyata ülkemizdeki akıllı telefon vergilerinin dahil olmadığını hatırlatalım.