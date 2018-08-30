Bütçe Dostu Fiyatıyla Dikkat Çeken Yu Ace - Özellikleri

Micromax’un Yu markası, bir süredir beklenen Yu Ace akıllı telefonunu nihayet tanıttı. Dev ekranlı akıllı telefonlar yerine daha kompakt yapılı bir akıllı telefon isteyenler için tasarlanan Yu Ace, 5.45 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip. 2GB ve 3GB olmak üzere iki farklı RAM varyantına sahip olan cihazın 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor.
Yu Ace Özellikler
- MediaTek MT6739 işlemci
- 2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama
- 5.45 inç (1440×720 piksel) HD+ ekran
- 13MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 4000mAh batarya
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS bağlantı desteği
- Android 8.0 Oreo işletim sistemi
Gri, mavi ve gül altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Yu Ace, 2GB RAM’li versiyonu için ~570 TL, 3GB RAM’li versiyonu için ise ~670 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyata ülkemizdeki akıllı telefon vergilerinin dahil olmadığını hatırlatalım.