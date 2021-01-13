"Yurt dışına uçmanın bi' kılavuzu" sloganıyla gerçekleştirilecek olan Yubifest, 16-17 Ocak'ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

6 farklı yurt dışı programını tek bir çatı altında toplayacak olmasıyla ‘Türkiye'de ilk’ olma niteliği taşıyan YubiFest, yurt dışına çıkmak isteyen bireyleri alanında profesyonel kişiler ile buluşturarak katılımcılara yurt dışı fırsatlar dünyasının kapılarını açmayı vadediyor.

Bireylerin uluslararası gönüllülük faaliyetlerinde, farkındalık çalışmalarında yer alabilmesini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını da amaçlayan etkinlik, tahmini olarak 500-600 genç katılımcıya ev sahipliği yapacak.

16-17 Ocak tarihlerinde, toplamda 16 saatlik bir program dahilinde gerçekleştirilecek olan YubiFest, devam eden pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ya da bilet edinmek isterseniz yubifest.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.