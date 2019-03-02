Ulefone Power 6 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Ulefone'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Power 6, Çinli şirketin fiyat/performans odaklı akıllı telefonu olarak lanse edildi.

Mobil platform için gerçekleştirilen en büyük etkinlik olan Mobil Dünya Kongresi 2019 (MWC 2019) hâlihazırda sonra ermiş durumda. Kongrenin en çok ilgi çeken konusu 5G olurken, bir çok şirket yeni akıllı telefonlarını da tanıttı. Akıllı telefonlarını tanıtan firmalar arasında olan Ulefone, büyük batarya kapasiteli yeni amiral gemisi Ulefone Power 6'yı lanse etti.

Ulefone'un yeni akıllı telefonu, gücünü 8 çekirdekli bir yonga setinden alırken, 4 GB RAM'i ve 64 GB depolama kapasitesini de kullanıcılarına sunuyor. 6,3 inçlik su damlası çentikli, FHD+ ekrana sahip olan akıllı telefon; arka tarafında 21 MP çözünürlükte ve 5 MP çözünürlükte olmak üzere 2 adet, ön tarafında 21 MP çözünürlükte olmak üzere bir adet kameraya sahip.

Teknik Özellikler

Ekran: 6,3 inçlik, su damlası çentikli, FHD+

6,3 inçlik, su damlası çentikli, FHD+ Yonga seti: 8 çekirdekli / bilinmiyor

8 çekirdekli / bilinmiyor Arka kamera: 2 adet; 21 MP ve 5 MP

2 adet; 21 MP ve 5 MP Ön kamera: 21 MP

21 MP RAM: 4 GB

4 GB Dahili depolama: 64 GB

64 GB Batarya: 6.350 mAh

6.350 mAh Güvenlik: Parmak izi okuyucusu (arkada), yüz tanıma

Çinli şirketin yeni amiral gemisini diğerlerinden ayıran özelliği ise 6.350 mAh'lik oldukça büyük batarya kapasitesi oluyor. NFC, OTG, parmak izi okuyucusu, yüz tanıma teknolojilerine sahip olan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Ulefone'un yeni akıllı telefonu şuan 329.99 dolar fiyat etiketiyle internet üzerinden satılıyor.