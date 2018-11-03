Bilim insanları yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları sayesinde balinaların verilerini tutabilecekler.

Oturduğunuz yerden balinaları inceleyebilecekken neden onlarca yolu gidesiniz ki?

Cambrdige Üniversitesi ve İngiliz Antarktika Kıtası Araştırma grubu (British Antarctic Survey) araştırmacılarının da aklına bu soru gelmiş olacak ki farklı balina türlerini artık uydu fotoğrafları aracılığıyla gözlemleyecekler.

Çalışmanın sonucunda standart yöntemlerle ulaşılamayacak ya da ulaşılması pahalı olacak yerlerde bile balinalar incelenebilecek.

Araştırmacılar çok yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları kullanılarak dört farklı mysticete türü buldu.

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İlginç bir şekilde araştırmacılar bazı balina türlerinin keşfedilmesinin uydu fotoğraflarıyla çok daha kolay olduğunu söylediler.

Araştırmanın başyazarı Hannah Cubaynes, perşembe günü “Bu balina fotoğrafları bu zaman kadarki en yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları. Gelişmiş çözünürlük sayesinde balinaların yüzgeç ve kuyruk gibi karakteristik özelliklerinin görülebilmesi gerçekten heyecan verici bir durum” açıklamasında bulundu.