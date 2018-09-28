Yüksek Hava Sıcaklıklarına Cep Dostu Bir Çözüm Bulundu

Küresel ısınmanın etkileri özellikle yaşam alanlarımızı fazlasıyla etkiliyor. Ancak geliştirilen ileri teknoloji boyalar bizleri bir nebze olsun koruyabilir.

Los Angeles, New York, Londra, Madrid ve Paris gibi şehirlerin tümü, boğucu sıcaklıklar ile deyim yerindeyse kavruluyor. İnsanlara zor anlar yaşatan bu durum sonrasında, araştırma ekipleri yeni bir yöntem keşfettiler; ileri teknoloji boyalar.

Columbia Üniversitesi'nde çalışan bir ekibin geliştirdiği ileri teknoloji ürünü boyalar, güneş ışığını yansıtabilecek. Atmosfere ısı yayan bir polimer kaplamadan ibaret olan madde, yalnızca binaları değil binanın çevresini de serinletebilecek. Oldukça ilgi çekici olan boyalar, bilim insanlarını da bir hayli heyecanlandırıyor. Gezegenimizin kritik bir durumda olduğu süreçlerde keşfedilen bu madde, incelenmesinin ardından farklı alanlarda da kullanılabilir.

Şu anda birçoğumuzun sıcak havalarda yöneldiği klimalar ise bu yöntem sonrasında daha az hatırlanır olacaktır. Bu ise hem doğaya hem de cebimize fayda sağlayacak. Uygulama yöntemindeki kolaylık, ürünün ucuz olması ve ışığı yansıtması göz önüne alındığında, maddenin ticari değer taşımaması da imkânsız görünüyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu yöntemi herkesin kullanması gerektiğidir. Çünkü sadece bir binanın bu boya ile kaplanması hiçbir anlam ifade etmez. Gerçek bir etki görmek isteyen şehirler, tüm binaları bu boya ile kaplayarak etkili maksimum seviyede hissedebilirler.