Yüksek Mahkeme, Oracle ile Google arasında 10 yılı aşkın süredir devam eden fikri mülkiyet hakkı davasında Google'ı haklı buldu. Yargıçlar, Google'ın Android'i geliştirirken Java API'lerini kullanmasının, Google programcılarının dili yeni ve dönüştürücü uygulamalar geliştirmek için sanal yapı taşları olarak kullanması nedeniyle yasal olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 yıl önce Oracle, Java ile ilgili telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a dava açmıştı. Oracle'ın iddiasına göre Google, Android'i hazırlarken Java'dan kodlar kullanarak fikri mülkiyet haklarını ihlal etmişti. Google ise Java'nın açık bir platform olduğunu savunarak bunun fikri mülkiyet kapsamında sayılamayacağını savunuyordu.

Yıllardır devam eden dava, geçtiğimiz sene içerisinde Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı. Yüksek Mahkeme ise bugün verdiği kararda Google'ı haklı bularak şirketin, Oracle'ın Java Uygulama Programlama Arayüzü (API) öğelerini yasal olarak kullanabileceğini tespit etti.

Mahkeme, Google'ın telif hakkı ihlalinde bulunmadığını söyledi:

Mahkeme, Google'ın Oracle'a ait Java programlama dilinin temel yönlerini Android işletim sistemine koyarken "adil kullanım" gerçekleştirdiğini söyledi. Yargıçlar, Google'ın kabaca 11.500 satırlık kod kullanmasının, miktarın nispeten küçük olması ve Google programcılarının dili yeni ve dönüştürücü uygulamalar geliştirmek için sanal yapı taşları olarak kullanması nedeniyle yasal olduğunu belirtti.

Google ile Oracle arasındaki telif hakkı davası, 10 yılı aşkın süredir devam ediyor. 2010 yılındaki davada mahkeme Google'ı haklı bulurken, Oracle ise kararı temyize götürmüş ve Temyiz Mahkemesi, API'lerin telif hakkı kapsamına girdiğine hükmetmişti.

Kararın ardından Oracle, devam etmesine izin verilmesi halinde Google'ın uygulamalarının, benzersiz kod üreten geliştiricileri ödüllendirmeyerek nihayetinde yazılım endüstrisine zarar vereceğini savundu. Şirket, iddia edilen telif hakkı ihlali için Google'ın 9 milyar dolar ödemesi gerektiğini söylemişti.