Çin, Vietnam ve Suudi Arabistan'da Kuş Gribi Salgını

Çin’de 400’den fazla insanın canını alan Corona virüs hâlâ durdurulamışken bir de kuş gribi salgını patlak verdi. Çin, Vietnam ve Suudi Arabistan’da ortaya çıkan virüs, oldukça bulaşıcı ve oldukça öldürücü.

Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen ve aldığı can sayısı her geçen gün artan Corona virüsü henüz dizginlenememişken şimdi de kuş gribi salgını patlak verdi. Çin ve Vietnam’da ortaya çıkan kuş gribi, Suudi Arabistan’a da sıçradı.

Çin’de ve Suudi Arabistan’da ortaya çıkan kuş gribinin arasında bir fark bulunuyor. Suudi Arabistan’daki kuş gribi, yüksek oranda bulaşıcılığa sahipken Çin’deki kuş gribi daha çok can alacak türden.

Kuş gribi salgını

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü (OIE), yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’da özel, çok bulaşıcı bir kuş gribi salgının ortaya çıktığını duyurdu. Örgütün, Suudi Arabistan Tarım Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamada salgının, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan 150 km uzaklıktaki Sudayr’da ortaya çıktığı belirtildi.

Riyad’ın kuzeyinde yer alan Sudayr’da ortaya çıkan salgın, şu ana kadar 22 binden fazla kuşun ölümüne sebep oldu. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek adına 385 binden fazla kuş itlaf edildi.

H5N1 nesil kuş gribi

Yapılan açıklamada bu salgının, Suudi Arabistan’da Temmuz 2018’den bu yana ortaya çıkan ilk kuş gribi salgını olduğu ifade edildi. H5N8 nesil olarak bilinen bu kuş gribi, bu zamana kadar insanlar için bulaşıcı olarak kabul edilmiyordu. Ancak Suudi Arabistan’da ortaya çıkan virüsün, özel olarak bulaşıcı olduğu uyarısında bulunuldu.

Vietnam’da ortaya çıkan kuş gribinin H5N6 nesil olduğu belirtildi. Oldukça bulaşıcı olan bu kuş gribi virüsü türünün de Vietnam’da 2.200 kuşu öldürdüğü açıklandı. Belki de en çok korkutan virüs ise Çin’de ortaya çıktı. Uzun zamandır görülmeyen ve H5N1 olarak bilinen bu kuş gribi türünün öldürme oranının çok yüksek olduğu biliniyor.

Kısaca bir karşılaştırma yapmak gerekirse yine Çin’de ortaya çıkan Corona virüsünün öldürücülük düzeyi %2 seviyelerindeyken H5N1’in öldürücülük düzeyi %60’larda seyrediyor. Ancak Corona virüsüne karşı henüz bir aşı geliştirilememişken kuş gribine karşı etkili olabilen bir aşının geliştirildiği biliniyor.