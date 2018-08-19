Honor'un dev bir ekran ve pile sahip olacak olan yeni akıllı telefonu Honor 8X, çok yakında tanıtılabilir. Bugün ortaya çıkan kutu görseli ise bunu doğrular nitelikte.

Huawei'nin bir diğer markası olan Honor'un yeni cihazı yakında tanıtılacak. Geçtiğimiz günlerde TENAA kayıtlarında ortaya çıkan fotoğraflara ve bilgilere göre Honor 8X, küçük bir çentik ve dev bir pil kapasitesiyle gelecek. Bugün ise Honor 8X'in kutusu sızdırıldı, bu da cihazın yakın bir zamanda tanıtılacağını gösteriyor.

Sızdırılan kutu görselinde dikkat çeken şeylerden biri "AI" yazısı. Cihazın yapay zeka özelliklerine sahip olacağı vurgusu yapılan kutuda henüz başka bir bilgi yer almıyor. Cihazın TENAA kayıtlarında ortaya çıkan teknik özellikleri ise oldukça iyi görünüyor. Gücünü muhtemelen Kirin 970 yonga setinden alacak olan Honor 8X, 7.12 inçlik devasa bir ekrana sahip olacak.

Batarya tarafında ise 4.900 mAh seviyesinde bir kapasiteyle yüzlerimizi güldüren Honor 8X, Kirin 970'in üstün güç yönetimi özelliklerini de göz önüne aldığımızda pil ömrü olarak en iyi cihaz olmaya aday. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olacak cihaz, ayrıca microSD kart desteği de sunacak. 16+2 MP'lik çift arka kamera kurulumuyla gelecek olan Honor 8X'in fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Yine de Honor cihazlarının biraz daha uygun fiyatlı olduğunu göz önüne alırsak, bu cihazın da sevindirecek bir fiyatlandırmayla geleceğini söyleyebiliriz.