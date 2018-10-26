Kendini Soğutabilen Yeni Bir Kompozit Malzeme Üretiliyor

Doğadan esinlenerek üretilmesine başlanan, kendi sıcaklığını kendisi düzenleyebilen ve uzay kapsüllerinin yüksek basınçlara karşı daha dirençli olmasını sağlayan bu son teknoloji malzeme, Nottingham Üniversitesi'nde geliştiriliyor.

Nottingham Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Mark Alston '' Malzeme bilimi alanındaki en büyük zorluklardan biri, insan vücudu gibi sıcaklığını kendi düzenleyebilen bir madde geliştirmektir.'' diye konuştu. Geliştirme aşamasında, aktif akışkanlarla çoklu mikrokanallardan oluşan bir ağ kullanıldı. Malzeme, iletkenleri kendi çevresiyle bağlantılı olarak kendi sıcaklığını yönetmek için değiştirebilecek hassas kontrol önlemleri ile güçlendirildi.

Dr.Alston sözlerine şöyle devam etti: ''Bu mühendislik yaklaşımı, polimer maddelerin yapısal montajını daha da geliştirebilir. Doğa, memelilerde ve fotosentezde güneş ışınlarını absorbe etmek için, bitkilerde ise sıcaklığın düzenlenmesi ve yönetilmesi için akışkanlar kullanır. Bu araştırma polimerde bu işlevi taklit etmek için yaprak benzeri bir model kullandı. Bu araştırmanın amacı, insan vücudunun yapabildiği gibi yüksek güneş ışınlarını absorbe edebilen, içinde bulunduğu ortam ne olursa olsun kendisini otonom bir şekilde soğurabilecek gelişmiş bir malzeme üretmektir.''

Bu yeni yöntem, uzay uçuşlarına da ciddi katkılar yapacak ve uzay kapsüllerinin yapısal bütünlüğünü korumak ve dayanıklılığını arttırmak için kullanılabilecek. Bu araştırmanın deneysel tarafı laboratuvar temelli olup İngiltere Hükümeti araştırma enstitüsü Bilimsel Araştırma Tesisleri Konseyi (SRFC) ile birlikte geliştirildi. Araştırma için bir sonraki adım, söz konusu malzemeyi havacılık üretimine sunmak olacak.