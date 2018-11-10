Artan Karbondioksit, Sivrisinek Hastalıklarını Geri Getirdi

Hızla yükselen karbondioksit seviyesi ve iklim değişikliği, sivrisinek hastalıklarını geri döndürecek.

Sivrisineklerin evrimini, milyonlarca yıl boyunca yükselen karbondioksit seviyelerine göre haritalandıran araştırmacılar, iklim değişmeye devam ettikçe sivrisinekle ilişkili hastalıkların gelecekte insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Sivrisineklerle bulaşan birçok hastalık Avrupa bölgelerinde ortadan kaldırılmışken; Asya ve Afrika'nın pek çok kısmı hala sıtma, sarı humma, zika virüsü ve dang humması gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Dişi sivrisinekler, memelilerin vücutlarından saldıkları karbondioksitten beslenebiliyor. Şu anda karbondioksit seviyesi insan aktivitesi sonucu yükseldiği için hastalık taşıyan sivrisineklerin çeşitliliği de artacak.

Ancak sivrisineklerin değişen iklim koşullarında nasıl geliştiğine ve türlerin nasıl ve neden çeşitlendiğine ilişkin araştırmalar ne yazık ki çok sınırlıydı. York Üniversitesi, Bath Üniversitesi ve Çin Ziraat Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, ilk kez iklim değişikliğinin sivrisineklerin çeşitliliği üzerindeki etkisini ve bunun insan sağlığı için ne anlama gelebileceğini gözler önüne seriyor.

York Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Katie Davis: “Biz, sivrisinek türlerinin evrimsel bir ağacını kurduk ve daha sonra geçmiş iklim değişikliğine karşı eşleştirdik. Bunu yaparken matematiksel bir model kullandık. Aşırı yükselen karbondioksit seviyelerinin, sivrisinek türlerini artırdığını gözlemledik. Memelilerin çeşitliliğindeki artışın doğrudan sivrisinek türlerinin sayısında bir artışa yol açtığını ve ayrıca karbondioksit seviyeleri ile memeli türlerinin sayısı arasında bir ilişki olduğunu bulduk. Ancak bu yapbozun eksik parçaları da var. Hala bu aşamada araştırmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karbondioksit miktarının her geçen gün artması, sivrisineklerin neden olduğu hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bu konudaki çalışmalar devam etse de ilerleyen yıllarda sivrisinek hastalıklarında ciddi artışların meydana geleceği belirtiliyor.