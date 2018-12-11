Yükselen Sular Antarktika'yı Bile Tehdit Etmeye Başladı

NASA ve İngiliz Antarktik Araştırmacıları ortaklığında bir ekip, artan kar yağışlarının Antaktika'daki su seviyesinin dengelenmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Her ne kadar insanoğlunun yaşam alanı olmasa da Antarktika, bu yönüyle keşfedilmemiş çok fazla sır barındırıyor. Özellikle son yıllarda yoğunlaşan çalışmalar neticesinde oldukça ilginç bulgulara da rastlanıyor.

NASA ve BAS ortaklığında kurulan bir ekip, bir süredir Antarktika'dan toplanan 53 buz çekirdeğini analiz ediyor. Antarktika'nın kar yağışlarının artışıyla oluşan buz kütlesinin, toplam buz kütlesinin 3'te birini oluşturması, araştırmaya farklı bir derinlik katıyor.

BAS bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Liz Thomas, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Deniz seviyesinin yükselişi Antarktika için çok acil ele alınması gereken bir konu. Önümüzdeki süreçte Antarktika'nın deniz seviyesini ne kadar yükselteceği de belirsizliğini koruyor. Son yaptığımız araştırmalara göre; 19. yüzyılın deniz seviyesinin yükselme oranı, 20. yüzyılın aynı dönemine göre %10 daha azdı. Özellikle son 200 yılda kar yağışlarının artışı, Antarktika'daki su seviyesinin yükselişine ciddi etki ediyor."

Elbette araştırmalar belli bir yere kadar sürebiliyor. Nitekim Antarktika'daki buz kütlelerinin kıtaya oranı, boyutları ve keşfedilmemiş bölgeler gibi işin içine katılması gereken onlarca farklı değişken var. Ancak NASA ve BAS yetkililerinden önümüzdeki süreçte daha çok bilgi alacakmışız gibi görünüyor.