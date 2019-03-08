Yükselen Teknoloji’19, 14-15 Mart'ta Beykent Üniversitesi'nd

Beykent Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi Yükselen Teknoloji’19 (YÜTEK’19), Beykent Üniversitesi ve çevre üniversitelerin IEEE gönüllüsü öğrencinin katılımıyla,14-15 Mart 2019 tarihinde 400-450 kişilik katılımla Ayazağa-Maslak kampüsünde bulunan konferans salonunda gerçekleşecektir.

Peki IEEE nedir?

IEEE mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine, elektro teknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunan kar amacı olmayan teknik bir mesleki organizasyondur. Etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.