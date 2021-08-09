Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye Teşekkür Etti

Türkiye, 7 gündür orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan’a 2 adet uçak gönderme kararı aldı. Türkiye’deki mevkidaşını arayarak teşekkürlerini ileten Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yardımı Twitter üzerinden de duyurdu.

Türkiye’yi saran orman yangınları devam etmekle beraber sıcak iklime sahip Yunanistan ve İtalya gibi birçok ülke daha benzer yangınlarla mücadele etmekte. Geçtiğimiz günlerde komşu ülke Yunanistan’daki yangınlar da korkutucu boyutlara ulaştı ve birçok farklı bölgede hektarlarca ağaçlık alan kaybedildi.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, özellikle AB’den gelecek yardımların odağı olmuştu. Yangınlar başladığında Türkiye’ye yardım teklif eden komşuya Türkiye’den yangın söndürme uçağı gönderileceği bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

"Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerimi ilettim"

Yunanistan’daki orman yangınları başlayalı 1 hafta oldu. Henüz Türkiye’deki kadar yıkıcı boyuta gelmese de alevler, birçok ormanlık bölgeyi yuttu. Kimi yerleşim bölgesi, yangınlar nedeniyle boşaltılmak zorunda kaldı. Yangınların daha feci boyuta gelmesini önlemek amacıyla yapılan yardımlardan biri de yakın zamanda Türkiye’den geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkenin yangınla olan 7 günlük mücadelesinin ardından ülkemizden gelecek yardım için Türkiye’yi aradı. Gönderilecek 2 Türk uçağı için mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayan Dendias, yardım için Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti. Durumu Twitter üzerinden açıklayan Dendias, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü telefon görüşmemizde Türkiye’deki yangınların kontrol altına alınmasının ardından 2 Türk itfaiye uçağının Yunanistan'a gönderileceğini haber veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerimi ilettim.”