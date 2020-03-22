Yunanistan’da Sokağa Çıkma yasağı İlan Edildi

Yunanistan hükümeti, yarın sabah saatlerinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yunanistan’da şimdiye kadar salgın nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 13.714 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hükümetlerin aldığı önlemler sertleşiyor. Son olarak komşumuz Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tarafından yapılan açıklamada, yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. Reuters'ta yer alan habere göre Mitsotakis, yasağın insanların iyiliği ve sağlığını korumaya yönelik alındığını savunarak, “Derhal atılması gereken bir adım. Belki son adım, boş yere değil” ifadesini kullandı.

Yunanistan'da ölü sayısı 15'e yükseldi

Yunanistan şu ana kadarki doğrulanmış vaka sayısı 624, ölü sayısıysa 15. Yunanistan daha önce de 10'dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinleri yasaklamıştı. Türkiye'den kaçak yollarla geçen sığınmacılarda koronavirüs görülmesiyle birlikte endişeler artmıştı. 27 bin sığınmacının bulunduğu Yunanistan’ın Midilli Adası’nda koronavirüs tespit edilmişti.

Öte yandan tüm dünyada salgın nedeniyle alınan önlemler de sıkılaşıyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, bir gün içinde Rusya’nın 18 bölgesinde 53 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısı 253'ten 306'ya ulaştığı belirtildi. Rus Posta Şirketi, 15 ülkeye kargo hizmetlerini geçici süreliğine durdurdu, bazı sinemalar da faaliyetlerine ara verdi.

Bolivya'da 19 kişide görülen koronavirüsle mücadele kapsamında karantina ilan edildi. Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, ülkede pazar gününden itibaren 14 gün karantina uygulanacağını, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerin öğle saatlerine kadar açık kalacağını ve her evden bir kişinin alışveriş için dışarı çıkabileceğini duyurdu.