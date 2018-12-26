Yurt Dışından Gelen Elektronik Cihazlara Bandrol Ücreti

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yurt dışından ticari ithalat maksadı olmadan getirilen tüm elektronik cihazlar için ek bandrol ücreti ödenmesi gerekecek.

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ticari ithalat maksadı dışından yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video (oynatıcı), uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunlar dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti alınmasına karar verildi.

Buna göre ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun ya da olmasın doğrudan, internet üzerinden ya da başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen oto televizyonları için 8 euro, 51 ekrana kadar TV’ler için 10 euro, 52-67 ekran TV’ler için 16 euro, 68-85 ekran TV’ler için 22 euro, 86-116 ekran TV’ler için 34 euro, 117-148 ekran TV’ler için 40 euro, 148 ekrandan büyük TV’ler için 80 euro bandrol ücreti ödenmesi gerekecek.

Ayrıca radyolar için türüne göre 1-2 euro, video oynatıcılar için 18 euro, set üstü medya kutuları (Set Top Box) ve her türlü uydu alıcı cihazlar için 7 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ve yukarıda harici olarak belirtilmeyen tüm cihazlar için 18 euro bandrol ücreti ödenecek.