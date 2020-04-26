Yurt Dışı Kayıtlı Telefonların Kullanım Süresi Uzatılacak

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışı kayıtlı telefonların kullanım süresinin uzatıldığını açıkladı. Yeni karara göre mevcut 120 günlük süre, 30 günlük ilave süreyle birlikte 150 güne çıkarılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ardından yurt dışında yaşayan birçok Türk vatandaşı, yurda geri dönmek durumunda kalmıştı. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tekrardan yaşadıkları ülkelere geri dönemeyen vatandaşlar, Türkiye’de birtakım problemlerle karşı karşıya kalıyordu.

Bu problemlerin başındaysa yurt dışı kayıtlı telefonların 120 günlük kullanım süresi geliyordu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 gün olarak belirlenen kayıtsız kullanım süresine 30 günlük ilave bir sürenin eklenmesine karar verildiğini duyurdu.

Seyahat kısıtlamaları devam ederse 30 günlük ekstra süre uzatılabilir:

Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının ilerleyen günlerde devam etmesi halinde 30 günlük ekstra sürenin uzatılabileceğini söyleyen Sırakaya, alınan kararlarla vatandaşların elektronik haberleşme hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarının sağlanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının amaçlandığını belirtti.

Yurt dışı kayıtlı telefonların kullanım süresinin uzatılmasına ek olarak Zafer Sırakaya, yurt dışı borçlanma talebiyle emekli olmak isteyenlerin eksik belge tamamlama sürelerinin ve salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen vatandaşların araçlarıyla Türkiye’de kalma izin sürelerinin uzatıldığına da vurgu yaptı.

Zafer Sırakaya, son dönemlerde gündemi meşgul eden “kaçak geçiş” iddialarına da değindi. İddialara göre yurt dışında ikamet eden vatandaşların, yabancı plakalı araçlarıyla ücretli kara yollarında HGS ve OGS ücreti ödemeden kaçak geçiş yapması durumunda Türkiye plakalı araçlardan 4 kat daha fazla para cezasına tabi tutuluyordu.

Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten Sırakaya, yabancı plakalı araçların da aynen Türkiye plakalı araçlar gibi 15 gün içerisinde geçtikleri otoyolun ücretini ödemeleri halinde herhangi bir ceza yaptırımı uygulanmadığını söyledi.