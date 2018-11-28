Yurt Dışına Kaçırılan 'Çingene Kızı' Mozaiği Türkiye'ye Geti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan Belkıs/Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan mozaiğin parçaları ülkemize getirildi.

Gaziantep'ten çalınarak yıllar önce yurt dışına götürülen Zeugma mozaiklerine ait 12 parça, THY'nin özel tahsis edilen uçağı ile İstanbul'a getirildi. İstanbul'a gelen mozaikler, daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilerek burada sergilenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in resmi Twitter sayfası aracılığı ile takipçilerine duyurduğu gelişmeyle, mozaik parçalarının Chicago'dan vatan topraklarına dönüş macerası da onaylanmış oldu.

1960'lı yıllarda, Zeugma Ören Yeri'nde yapılan kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılan ve 1965'te 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli bir koleksiyoncu tarafından satın alınan mozaikler, Wolfe Sanat Merkezi'nde sergileniyordu. Yapılan diplomatik girişimler sonuç verdi ve mozaikler ait oldukları topraklara geri getirildi.

Daha önce ilk olarak 2012 yılında iadesi istenen mozaikler, ABD ile yaklaşık 6 yıl süren görüşmeler sonucunda protokole bağlanarak resmi süreç başlatılmıştı. Böylece neredeyse 60 yıllık bir hikaye mutlu sonla bitmiş oldu.