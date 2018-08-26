ROKETSAN tarafından Birleşik Arap Emirlikleri için geliştirilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Türkiye’nin en çok çalışan kurumlarından biri de kuşkusuz ROKETSAN. Yurt içi başarılarının yanı sıra, yurt dışında da birçok başarıya imza atmış bir kurum olan ROKETSAN, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) başta olmak üzere birçok farklı ülkeye de hizmet verip iç ve dış tehlikelere karşı etkili olanaklar sağlıyor.

Savunma sanayisine büyük katkı sağlayıp yüzde 87’lik yerliliğe ulaşan ROKETSAN, 30 yıldır hizmet verirken, bu hizmetlerine yeni birini ekleyip büyük bir başarı elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin birtakım ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ve dünyanın en güçlü 122mm topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, Guinness Rekorlar Kitabı’na ordu araçları kategorisinde girdi.

“Namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu” olarak rekor kıran Lançer, 4 adet 122mm roket kundağına sahip. Sistem, bir seferde 240 adet roketi 2 dakika içinde atabilirken menzili 37 kilometre, tahrip ettiği alan ise 4 kilometrekare şeklinde.

Jobaria Çok Kundaklı Lançer’in geliştirilip üretilmesinde önceki deneyimlerden faydalanıldı.

2003 yılından beri BAE ile çalışan ROKETSAN, roket sistemini ilk kez 2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti olan Abu Dabi’de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı’nda tanıtmıştı.

ROKETSAN, 1992’de Stinger Avrupa Ortak Üretim Projesi kapsamında başladığı yolculuğa kısa zamanda dünyadaki öncü firmalardan biri olarak devam ediyor.