Yurt İçinde Yaşayan Milyonerlerin Sayısı 8 Ayda 50 Bin Arttı

BDDK verilerine göre, Türkiye'de yaşayan milyonerlerin sayısı 8 ay içerisinde 50 bin arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesaplarında 1 milyon lira ve üzeri miktarda parası bulunan kişilerin sayısı ağustos ayının sonu itibarıyla 2017 yılının verilerine kıyasla 53 bin 439 kişi artarak 192 bin 419’a çıktı. Geçen yıl sonuna kıyasla sayıları 53 bin 439 kişi artan milyonerlerin sahip oldukları toplam mevduat miktarı 1 trilyon 279 milyar 70 milyon liraya yükseldi. 2017 verilerine göre bu rakam 909 milyar 979 milyon lira idi. Milyoner başına düşen ortalama mevduat verisi ise ağustos sonu itibarıyla 6 milyon 647 lira olarak belirlendi.

Yurt içinde mukim milyonerlerin sayısı yılın ocak ağustos döneminde 2017’nin aynı dönemine kıyasla 42 bin 861 kişi artarak 169 bin 830'a ulaştı. Bu kişilerin hesaplarında bulunan toplam mevduatlar da 1 trilyon 145 milyar 458 milyon lira olarak belirlendi. Bahsi geçen dönemde milyonerlere ait mevduatların 448 milyar 705 milyon lirası yerel para cinsi, 690 milyar 668 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 85 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştuğu belirtildi. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin kişi başı sahip oldukları ortalama mevduat da 6 milyon 745 bin lira olarak hesaplandı. Geçen yıl bu milyonerlerin sayısı 126 bin 969 iken bankalardaki mevduatları da 835 milyar 621 milyon lira seviyesindeydi.

Yine BDDK verilerine göre, yurt dışında ikamet eden mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 22 bin 589’a çıktı. Bu sayı geçen yıl sonuna kıyasla 10 bin 578 kişi artarken, bu mudilerin hesaplarındaki para miktarı da 133 milyar 612 milyon lira olarak belirlendi. Yurt dışında ikamet eden mudilerin sahip oldukları mevdularının 7 milyar 391 milyon lirası yerel para, 125 milyar 758 milyon lirası yabancı para ve 464 milyon lirası da kıymetli maden depo hesapları olarak belirtildi. Bu milyonerlerin kişi başına düşen ortalama mevduatı ise 5 milyon 915 bin lira olarak hesaplandı.