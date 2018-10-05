Yerli Üretim Logosu Kullanımıyla İlgili Detaylar Belli Oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğ, Yerli Üretim logosunun kullanımı ile ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkarmış oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği, satışa sunulan ürünlerin etiketlerinde ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin esasları resmi olarak açıklamış oldu. Söz konusu tebliğe göre ürünlerin etiketlerinde ve fiyat listesinde bulunması zorunlu olan bilgi ve semboller şu şekilde: Malın üretim yeri,

Malın ayırıcı özelliği,

Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

Malın birim fiyatı,

Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,

Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret. İLGİLİ HABER General Mobile GM 9 Pro, Yerli Üretim Logosu Kullanacak İlk Yerli Telefon Oldu Hangi ürünler yerli üretim sayılacak? Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde ‘yerli üretim’ olarak sayılacak ürünler şu şekilde açıklanıyor: 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar

Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar

Kaynak : resmigazete.gov.tr/

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