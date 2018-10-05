Yerli Üretim Logosu Kullanımıyla İlgili Detaylar Belli Oldu

Ticaret Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği, satışa sunulan ürünlerin etiketlerinde ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin esasları resmi olarak açıklamış oldu.
Söz konusu tebliğe göre ürünlerin etiketlerinde ve fiyat listesinde bulunması zorunlu olan bilgi ve semboller şu şekilde:
- Malın üretim yeri,
- Malın ayırıcı özelliği,
- Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
- Malın birim fiyatı,
- Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
- Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.
Hangi ürünler yerli üretim sayılacak?
Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde ‘yerli üretim’ olarak sayılacak ürünler şu şekilde açıklanıyor:
- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar
- Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri
- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar