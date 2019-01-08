CES 2019 kapsamında yakın gelecekte göreceğimiz gelişmelerin yanı sıra, fütüristik ve ilginç duyurular da geliyor. Onlardan biri de Hyundai Elevate oldu.

Yaşanan bir afet veya kaza sonrası olay yerine gelen bir araç hayal edin. O araç ya bütün engebeli arazilere ve ulaşılması en güç noktalara kendi başına çıkabiliyor olsaydı nasıl olurdu? İşte bu fikirle hareket etmeye başlayan Hyundai, oldukça enteresan bir otomobil konseptiyle karşımıza çıktı.

Hyundai, Detroit'te çalışmalarını sürdüren yenilikçi firma Sundberg-Ferar ile yaptığı ortak çalışmayla UMV (ultimate mobility vehicle) adı verilen bir projeyi geliştirmeye başladı. Yaklaşık 2 yıldır geliştirilmekte olan Elevate isimli araç, tsunami veya deprem gibi doğal afetler sonrası insanların bir süre sonra ayakla gitmesi gereken bölgelere tırmanabiliyor, gerekirse sürünebiliyor ve zıplayabiliyor.

Üstelik bu araç, tekerleklerini 360 derece döndürebiliyor ve içeri çekebiliyor. Bu sayede 4 tekerli sıradan bir elektrikli otomobile dönüşüyor. Böylece şehir içinde dahi rahatlıkla kullanılabilen bir araç halini alıyor.

Aracın kullanım alanı bununla da sınırlı olmayacak. Hyundai, gelecekte Elevate'in hurdalıklardan inşaat alanlarına birçok farklı sektörde kullanılmasını hedefliyor. Vakit kaybetmeden sizleri yayınlanan videoyla başbaşa bırakıyoruz: