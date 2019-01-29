Yürüyün Aslanlar: Antarktika Bilim Seferi Ekibi Yola Çıktı

Aylardır hummalı bir çalışma yürüten kalabalık ekibimiz Antarktika'ya doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda 11 bilim insanı ve 4 yabancı araştırmacının önderliğinde gerçekeleşecek olan 3. Antarktika Bilim Seferi'nin gerçekleşme tarihi 25 Ocak 2019 olarak belirlenmişti. Son yaşanan gelişmeler ışığında 4 günlük bir rotar yapan uçuş sonrasında, 3.Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan harekete geçti.

Bilim Seferi ekibine liderlik eden Doç. Dr. Burcu Özsoy, oldukça zorlu bir eğitim sürecinden geçildiğini ve bunun sefer için büyük önem taşıdığından söz etmiş ve kapsamlı eğitim sürecinin sona yaklaştığını belirtmişti. 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcının yer aldığı bilim seferi, tam 30 gün sürecek.

İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik, Niğde Ömer Halisdemir, Hitit, Bahçeşehir, Boğaziçi, Ondokuz Mayıs ve İstanbul Üniversitesi'ne ait farklı farklı 13 projeye yönelik çalışmalar gerçekleşecek. Projenin en gurur veren kısmı ise Antarktika'da Türkiye'ye ait bir bilim kampı ve Geçici Bilim Üssü kurulacak olması. Bu sayede Antarktika ile ilgili konularda 'danışman ülke' olma hedefine adım adım yaklaşmış olacağız.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de ekiple birlikte hareket edenler arasında. Ercümen, Antarktika'nın buz gibi serin sularına dalarak gösteri dalışları gerçekleştirecek.