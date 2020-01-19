Ay'a Gidecek Japon Milyarder Kendine Partner Arıyor

Ay'a giden ilk turist olacak Yusaku Maezawa, Ay yolculuğunda kendisine eşlik edecek kadın bir partner arıyor. Yusaku, bunun için bir kampanya bile başlatmış durumda.

Yusaku Maezawa ismini hatırlıyor musunuz? Eğer bu ismi ilk defa duyuyorsanız şu andan itibaren hafızanıza kazısanız iyi edersiniz. Çünkü Japon bir milyarder olan Yusaku, Ay’a gidecek ilk turist olacak. Ancak Yusaku Maezawa, Ay yolculuğu başlamadan önce garip manşetlerle haberlere konu olmaya devam ediyor.

Yusaku, geçtiğimiz günlerde Twitter’da yapacağı bir sosyal deneyle karşımıza çıkmıştı. Japon milyarder, Twitter üzerinden 1 Ocak’ta attığı tweeti retweet eden takipçileri arasından rastgele bir kişiye 1 milyon yen (yaklaşık 54.000 TL) vereceğini söylemişti. Ancak Yusaku bu kez farklı bir haberle karşımızda.

Yusaku Maezawa, Ay'a beraber gideceği bir partner arıyor:

Öyle görünüyor ki Yusaku Maezawa, Ay yolculuğu sırasında yalnız kalmak istemiyor. Yusaku, kendisiyle Ay’a gidecek kadın bir partner arıyor. Hatta partnerini bulmak için bir kampanya bile başlattı. HATTA Yusaku’nun adaylar arasından seçim yaptığı etkinlik bir televizyon kanalından yayınlanacak.

Japon yayın kanalı AbemaTV’de yayınlanacak programın ismi ‘Full Moon Lovers’ şeklinde belirlendi. Yusaku’nun partneri olmak için başvurular 17 Ocak’ta kapandı. 25-26 Ocak’ta seçimler başlayacak, Şubat’ın ortasında seçilen kişi Yusaku ile randevuya çıkacak.

Mart’ın ortalarında Yusaku Maezawa’yı tanımak için daha da ayrıntıya gidilecek ve ayın sonunda partnerle alakalı son kararı Yusaku verecek. Peki Yusaku nasıl bir partner arıyor? Oluşturulan kampanya sitesinde Yusaku’nun adaylarda istediği özellikler şu şekildeydi:

20 yaş ve üzeri bekar kadın

Her zaman pozitif ve canlı kişilikli

Uzaya gitmeye meraklı ve bunun hazırlığına katılmaya istekli

Hayattan olabildiğince zevk almak isteyen

Dünya barışını dileyen

Yusaku, aslında bu kampanyayı başlatmak konusunda utanma ve gurur hislerinden dolayı biraz çekingendi. Fakat gördüğümüz üzere bu kararı değişti. Yusaku, kampanya sitesine ‘Yalnızlık ve boşluk hisleri üstüme geldikçe düşündüğüm tek bir şey oluyor: Bir kadını sevmeye devam etmek.’ sözlerini yazdı.